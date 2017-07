Herbeleef hoe Kittel de andere sprinters alweer het nakijken gaf in Troyes

Thomas Lissens

6/07/17 - 16u03

live Met een nieuwe etappe van meer dan 200 kilometer trekt het Tourpeloton vandaag van Vesoul naar Troyes. Over grotendeels vlakke wegen krijgen we straks meer dan waarschijnlijk een nieuwe massasprint. Respecteren de heren spurters nu wel de regels? U kunt de wedstrijd fase per fase hieronder live volgen.



1 kilometer voor de streep - Kittel heeft nog één man We duiken bijna de laatste kilometer in. Kittel heeft met Fabio Sabatini nog één luitenant bij zich.

3 km voor de streep - Organisatie zoek Er is geen sprintersploeg die de touwtjes in handen kan nemen. Dimenion Data voert voorlopig het beulwerk uit, maar alle sprinters lijken wel mee te zijn.

5 km voor de streep - verschillende treintjes op de rails De sprintersploegen die hun treintje voorlopig op de rails hebben gekregen zijn FDJ, Katusha en Lotto-Soudal. De mannen van Quick.Step-Floors moeten zich nog organiseren, al zijn Stybar en co wel op komst.

7 km voor de streep - Katusha zet zich op kop Op zeven kilometer van de streep verschijnen de ploegmaats van Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) aan het front. Tony Martin en zijn ploegmaats jagen het tempo nog eens met een stevige ruk de hoogte in, al blijft het verschil met de koplopers voorlopig status quo.

9 km voor de streep - Laengen pakt de strijdlust Vegard Stake Laengen krijgt vandaag de prijs voor de strijdlust. De 28-jarige Noor van UAE heeft samen met Backaert en Quemeneur nog een voorgift van 24 seconden op het peloton.loegen probeerden hun treintjes op de rails te zetten en © afp.

11 km voor de streep- Roelandts terug In de staart van het peloton zien we Jürgen Roelandts terugkeren na zijn lekke band. De Belgische kampioen van 2008 moet zich wel nog door het hele peloton wurmen om zijn ploegmaats nog te kunnen helpen.

13 km voor de streep - zetten de mannen van Lotto-Soudal hun zinnen op waaiers? In de finale is er vandaag kans op zijwind en Lotto-Soudal zit nagenoeg met de hele ploeg in de voorposten van het peloton. Wil de Belgische formatie een waaier trekken of is het gewoon kwestie van alert koersen? We krijgen het antwoord ongetwijfeld snel.

16 km voor de streep - Roelandts rijdt lek Net nu ze in het peloton het gaspedaal nog wat induwen, krijgt Jürgen Roelandts af te rekenen met een lekke band. Dat meldt Radio Tour. Een streep door de rekening van André Greipel, die zo toch een belangrijke pion verliest voor deze sprint.

17 km voor de streep - Voorsprong vluchters onder de minuut Op 17 kilometer van de streep zakt de voorsprong van de drie mannen voorin onder de minuut. Het tempo in het peloton is met een stevige ruk in de hoogte gegaan en dat levert resultaat op.

27 km voor de streep - Quick.Step kan steviger aan de leiding komen van zegestand Met Marcel Kittel heeft Quick.Step-Floors vandaag een van de grote kanshebbers op de ritzege in huis. De mannen van Patrick Lefevere wonnen in 2017 al 36 keer en voeren daarmee het zegeklassement aan. Op de tweede plaats volgt BMC, met 32 overwinningen. Kittel kan zijn 16e rit in een grote ronde winnen, Greipel won er tot dusver al 22.

36 km voor de streep - Regen in Troyes? Donkere (regen)wolken pakken samen boven Troyes, de aankomstplaats van deze Tourrit. Een eventuele stortbui zou de finale toch een ander gezicht geven, zeker omdat de renners in Troyes nog wel wat bochtenwerk te wachten staat. Op ongeveer een kilometer van de streep wacht ook nog een rotonde. © afp.

42 km voor de streep - Vluchters werken nog steeds samen De vluchters hebben op ruim veertig kilometer van de aankomst nog een kloof van 1'10'' op het peloton. De samenwerking is nog steeds uitstekend, maar toch blijft het trio de speelbal van het peloton. De vluchters: Bachaert, Quemeneur en Laengen. © TDW.

48 km voor de streep - 'chasse patate' van Pichon Laurent Pichon probeerde even de sprong te maken van het peloton naar de drie vluchters, maar het initiatief van 30-jarige Fransman leverde niets op. Op iets minder dan vijftig kilometer van de streep, na een 'chasse patate' van het zuiverste soort, neemt de renner van Fortuneo-Oscaro zijn plaats in het peloton opnieuw in. 50km de l’arrivée



V. S. Laengen (UAD), P. Quemeneur (DEN), F. Backaert (WGG)



Peloton : +1’50’’#TDF2017 pic.twitter.com/CRD1bDf7hp — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) 6 juli 2017 © rv.

51 km voor de streep - Froome niet in de problemen Hij moest dan wel even uitwijken voor een losgeslagen paraplu, maar voor het overige is er geen vuiltje aan de lucht voor gele trui Chris Froome. Opvallende statistiek: de Brit mocht zijn 45ste gele trui mocht aantrekken en alleen vijfvoudige Tourwinnaars Eddy Merckx (111), Bernard Hinault (79), Miguel Induráin (60) en Jacques Anquetil (52) doen beter. Comment ça va aujourd'hui @chrisfroome ? / How are you today Chris? #TDF2017 pic.twitter.com/wQW6suDwhi — Le Tour de France (@LeTour) 6 juli 2017

55 km voor de streep - Vermote en Bak krijgen hulp Julien Vermote en Lars Bak malen nog steeds onverstoord kilometers op kop van het peloton, maar het duo heeft intussen wel de hulp gekregen van de Franse teams FDJ en Cofidis. Zij viseren succes met respectievelijk Démare en Bouhanni.

62 km voor de streep - Van Avermaet voor groen? Nu Peter Sagan (voorlopig?) niet meer van de partij is, wordt ook de naam van Greg Van Avermaet hier en daar genoemd voor de groene trui. Maar 'Gouden Greg' zelf heeft zijn zinnen niet gezet op het puntenshirt, zo geeft hij aan voor de microfoon van Sporza. "Er zijn redelijk veel sprintersetappes en daar zal ik geen punten pakken", aldus Van Avermaet. "Mannen als Démare, Matthews of Kittel hebben toch een streepje voor. Ik denk niet aan het groen." Greg Van Avermaet. © TDW.

70 km voor de streep - Kittel heeft mirakel nodig om vandaag groen te pakken Marcel Kittel sprintte niet mee in Colombey-les-Deux-Églises en dus lijkt de Duitser alles op ritwinst te zetten vandaag. Al hij wint en Démare rolt niet bij de eerste dertien over de streep, dan dan neemt Kittel het groen vanavond mee op de Quick.Step-bus.

78 km voor de streep - Bora wil van geen wijken weten Keert wereldkampioen Peter Sagan dan toch terug in deze Tour? BORA-Hansgrohe heeft alvast in een persmededeling te kennen gegeven dat het in de zaak rond Sagan naar het TAS stapt. De wielerformatie wil zo de uitsluiting van zijn Slovaakse wereldkampioen uit de Tour aanvechten en zo een ultieme strohalm grijpen om Sagan alsnog weer in de Tour te krijgen. Lees er HIER meer over. ANNOUNCMENT: #BORAhansgrohe lodged an appeal with the CAS. #TDF2017https://t.co/6rYxOeWyqD — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 6 juli 2017

81 km voor de streep - Backaert pakt de twintig punten, ook Démare slaat slag(je) In Colombey-les-Deux-Églises werd zonet gesprint om de punten voor de groene trui. Frederik Backaert reed als eerste vluchter over de streep en pakte zo de twintig punten. In het peloton sloeg Démare een slagje. De Franse kampioen werd vierde, pakte zo dertien punten en zit zo nog wat steviger in het zadel. Matthews werd vijfde, Greipel zesde en Colbrelli zevende. Demare règle le sprint du peloton, prémonitoire ? / Demare wins the intermediate sprint, sign? #TDF2017 pic.twitter.com/mmmAQwBdvy — Le Tour de France (@LeTour) 6 juli 2017

87 km voor de streep - paraplu veroorzaakt bijna val in het peloton Een rustige dag of niet, het blijft opletten in het peloton. Dat bleek zonet andermaal. Een weggewaaide paraplu belandde tussen de renners in het peloton en die konden het regenscherm maar net ontwijken. Een klein drama werd zo nipt vermeden. Makes a change from inflatables....... #TDF2017 pic.twitter.com/u01d70T7vf — Polocini Cycling (@polocini) 6 juli 2017 Laengen, Quemeneur en Backaert. © photo news.

92 km voor de streep - Wat met groen? Na zijn zijn zege in Vittel draagt Arnaud Démare (FDJ) de groene trui, maar gewonnen spel heeft de Franse kampioen zeker nog niet. Topfavoriet Peter Sagan werd dan wel uit de Tour gezet, maar met onder anderen Kittel, Greipel, Kristoff en Matthews zijn er nog mannen die hun zinnen hebben gezet op de puntentrui. Démare heeft op dit moment 40 punten voorsprong op Kittel, terwijl de winnaar vandaag 50 punten ontvangt.

97 km voor de streep - Voorsprong neemt weer wat toe De voorgift van Backaert, Laengen en Quemeneur is alweer gestegen tot 3 minuten. Het peloton zag de voorsprong iets te snel slinken en nam daarom wat gas terug. Moins de 100 km avant l'arrivée et toujours Troyes coureurs en pole position #TDF2017 pic.twitter.com/f3g2i9BFmF — Krys (@opticiens_krys) 6 juli 2017

Valverde staat alweer Na zijn stevige aanvaring met de nadarhekken in de openingstijdrit van deze Tour was er twijfel. Zou Alejandro Valverde nog wel terugkeren in het peloton? Wel, 'El Imbatido' zelf wil er alvast vaart achter zetten. Op Instagram toonde hij immers al hoe hij enkele dagen na de operatie aan zijn linkerknie al kan staan, zonder krukken. Un día menos para volver a casa y un día más mejorando 5,401 Likes, 170 Comments - Alejandro Valverde Belmonte (@alejandvalverde) on Instagram: "Un día menos para volver a casa y un día más mejorando "

106 km voor de streep - Renners versterken de innerlijke mens De renners rijden door Chaumont en daar krijgen ze hun bevoorradingszakje. Vandaag staat de op één na langste etappe (216 kilometer) van deze Tour op het programma en de renners kunnen wat extra energie dus wel goed gebruiken. De vluchters rijden ondertussen 2'30'' voor het peloton uit. #TDF2017



Hora de comer pic.twitter.com/iltTbri9WE — AlbertoContador Fans (@Contador_Fans) 6 juli 2017

114 km voor de streep - Van Keirsbulck had het moeilijk na straf nummer Hét nummer van deze Tour is voorlopig misschien wel dé aanval van 190 kilometer van Guillaume Van Keirsbulck. De ploegmaat van Frederik Backaert, die vandaag in de aanval is, kon als enige vluchter in deze Tour meer dan tien minuten wegrijden van het peloton en dat voelde de ex-poulain van Patrick Lefevere wel degelijk de afgelopen dagen.



"Mijn benen doen nog steeds pijn", gaf Van Keirsbulck aan voor de microfoon van Eurosport. "Het klimwerk van gisteren op La Planche des Belles Filles was niet ideaal voor mijn recuperatie. Vandaag zal ik zeker niet in beeld rijden." Today not really a super feeling after yesterday #tdf2017 1,891 Likes, 18 Comments - Guillaume Van Keirsbulck (@gvk007) on Instagram: "Today not really a super feeling after yesterday #tdf2017"

119 km voor de streep - Tony Martin rijdt met hersenschudding Tony Martin rijdt verder in deze Tour met een lichte hersenschudding. Martin raakte betrokken bij een val in de tweede etappe, op dertig kilometer van de finish in Luik. "Ik voelde me niet goed toen ik toch de finish haalde. Ik was misselijk en had maagproblemen. Normaal spring ik na een val weer meteen op mijn fiets. Dat lukte dit keer niet. Ik bleef drie minuten op het asfalt zitten." Martin zegt dat het maar een "klein probleem is en dat hij over enkele dagen weer beter is." Tony Martin. © TDW.

126 km voor de streep - Team Sky alert voorin Chris Froome beleeft voorlopig een rustig eerste dagje in het geel. Er staat dan wel wat wind, maar Team Sky zit alert vooraan en schrikt zo ploegen af die eventueel aan waaiers zouden denken. Bovendien halen Bak en Vermote, die eigenhandig de vroege vlucht onder controle houden, nog steeds de kastanjes uit het vuur.



Team Sky heeft de gele trui nu overigens al 18 Tourritten op rij in zijn bezit. Het is van La Vie Claire in 1985 geleden dat een ploeg langer - 20 opeenvolgende etappes met Kim Andersen (4) en Bernard Hinault (16) - de leiderstrui in haar rangen had.

133 km voor de streep - Chavanel haalt Voigt in en heeft Van Impe in het vizier Sylvain Chavanel, die voor de zeventiende keer deelneemt aan de Tour, rijdt vandaag zijn 335 etappe in 'La Grande Boucle'. 'La Machine', doet daarmee beter dan Jens Voigt (334) en bovendien krijgt de 38-jarige Fransman nu ook Lucien Van Impe (341) in het vizier. Sylvain Chavanel. © afp.

139 km voor de streep - Quemeneur 'gevaarlijkste' man in de stand De drie mannen die als snel op avontuur trokken zijn geen bedreiging voor de gele trui van Froome. Quemeneur (90ste) staat er van de kopgroep het best voor in het klassement. De 33-jarige 'mini Thomas Voeckler' volgt op 13'11'' van Froome in het klassement, terwijl Laengen (96e) en Frederik Backaert (164e) al een achterstand van respectievelijk 13'38'' en 23'19". Enkele kilometers geleden kon Quemeneur trouwens het en enige bergpuntje pakken op de côte de Langres (4e categorie). De koplopers passeerden langs...een replica van de Eiffeltoren. © rv.

145 km voor de streep - Voorgift van leiderstrio slinkt Het beulwerk van Vermote, Bak en Vasil Kiryienka (Team Sky) levert nu toch resultaat op. De voorsprong van de drie mannen voorin is teruggevallen naar ongeveer drie minuten. Backaert is overigens de eerste renner in deze Tour die voor de tweede dag deel uitmaakt van de vroege vlucht. Na eerder ook het straffe nummer van Guillaume Van Keirsbulck, toont Wanty Groupe-Gobert zich echt wel. © photo news.

155 km voor de streep - Wie volgt Zabel op? De Tour zal straks voor de zevende keer aankomen in Troyes. De hoofdplaats van het departement Aube was in 2000 voor het laatst een aankomstplaats in de Tour. Toen won Erik Zabel en de kans is groot dat de Duitser vandaag ook een sprinter als opvolger krijgt.

163 km voor de streep - Sagan en Cavendish schudden elkaar virtueel de hand Peter Sagan en Mark Cavendish, de twee hoofdrolspelers van het meest besproken moment van deze Tour, hebben elkaar op Twitter de hand geschud. De wereldkampioen richtte zich eerst tot 'Cav', die al snel met een antwoord op de proppen kwam. "Mark, ik hoop dat je snel beter wordt", aldus Sagan. "Ik kijk ernaar uit om weer tegen je te kunnen racen."



"Klasse, ik ben trots dat ik je ken, Peter", reageerde de Brit al snel. "Tot snel, makker." Mark, get well soon! I prefer a finish like the one in the first photo but whatever the outcome, I look forward to racing against you! pic.twitter.com/JFSW4HqYnF — Peter Sagan (@petosagan) 6 juli 2017 Class... Proud to know you, Peter. See you soon mate. https://t.co/X3mrLysrLT — Mark Cavendish (@MarkCavendish) 6 juli 2017

170 km voor de streep - Koplopers passeren al langs de Eiffeltoren Backaert, Laengen en Quenemeur keken op ruim 170 kilometer van de aankomst ongetwijfeld even vreemd om. Langs de kant van de weg zag het leiderstrio namelijk plots...de Eiffeltoren staan. In Parijs zijn ze echter nog niet, want het ging natuurlijk om een replica. A towering performance from our three escapees, who aren't whining about the heat today & are pylon on pressure #TDF2017 #TakeTwo pic.twitter.com/EgULvF52sV — Felix Lowe (@saddleblaze) 6 juli 2017 Frederik Backaert maakt alweer deel uit van de kopgroep. © photo news.

173 km voor de streep - Sky-ploegleider Knaven: "Geel houden tot Parijs? Moeilijk" Zou het? Zou Team Sky effectief de hele Tour de gele trui in eigen rangen rangen kunnen houden? Nadat Geraint Thomas als eerste het gele shirt kon bemachtigen, zit de leiderstrui nu al om de schouders van Chris Froome. "De trui behouden tot Parijs wordt natuurlijk een erg lastige klus", aldus Sky-ploegleider Servais Knaven voor de microfoon van Eurosport. "Het is een goede zaak dat er nu enkele sprintersetappes op het programma staan, dan krijgen we hulp van de sprintersploegen om de boel onder controle te houden. Daarna komt alweer klimwerk en daar zullen we er alweer alleen voor staan. Maar ik heb er vertrouwen in dat we in de bergen onze job zullen doen." Servais Knaven. © anp.

180 km voor de streep - Backaert en co hebben voorgift van ruim 4' De voorgift van Backaert, Laengen en Quemeneur is gegroeid tot ruim vier minuten. Het trio krijgt logischerwijs wat ruimte van het peloton, waar Julien Vermote (Quick.Step-Floors) en Lars Bak (Lotto-Soudal) flink wat kopwerk voor hun rekening nemen. Met 40 km/u ligt het tempo voorlopig wel niet bijster hoog.

Peta Cavendish toont harde commentaar over zoontje Mark Cavendish moest met een gebroken schouderblad uit de Tour stappen en een geluk bij dat ongeluk is dat hij daardoor tijd kan doorbrengen met zijn familie. De 'Manx Express' postte op Instagram een filmpje van zijn zoontje Frey David Cavendish en een onverlaat vond het nodig om daar een wansmakelijke reactie onder te plaatsen (zie tweet onder). Canendish zelf vroeg eerder al om de harde taal achterwege te laten, maar die boodschap lijkt toch niet helemaal aan te zijn gekomen. "Mark postte gisteren een filmpje van onze zoon. Onderstaande reactie is een voorbeeld van de commentaren die we al ontvingen in de nasleep van de crash", schrijft Marks vrouw Peta op Twitter. Mark posted a video of our son yesterday...in the wake of the crash here is an example of the comments we are receiving. pic.twitter.com/7C08UO7l46 — Peta Cavendish (@petatodd) 6 juli 2017

Onze videoman stak rode lantaarn hart onder de riem De Tour baart winnaars, maar evengoed verliezers. Omdat die laatste categorie vaak in de kou gelaten wordt, deelt HLN.be tijdens deze Ronde van Frankrijk om de vijf ritten de rode lantaarn uit: een trofee voor de traagste (en dus ook de moedigste) renner van het peloton. Vandaag was dat Olivier Le Gac van FDJ. "Bedankt voor het mooie cadeau!" Omdat ook de laatste 'n duwtje in de rug verdient, delen we om de vijf ritten deze Rode Lantaarn uit. Courage, @leGacOlg! #FDJ #LeTour pic.twitter.com/bcZmtjT9Ui — videoman HLN sport (@MGoedefroy) 6 juli 2017

Wat een zege al niet kan doen Bij Astana zit de sfeer duidelijk goed na de knappe zege van Fabio Aru op La Planche des Belles Filles. De Italiaanse bolletjestrui bewees dat eerder vandaag op de teambus door samen met zijn Deense ploegmaat Michael Valgren de Macarena te dansen. Het duo had beloofd om dat te doen wanneer ze 10.000 vind-ik-leuks zouden verzamelen. So, @LeTour , we promised, we did it! Enjoy! #TDF2017 pic.twitter.com/KnJ5vcTVW6 — Astana Proteam (@AstanaTeam) 6 juli 2017

Backaert steekt opnieuw zijn neus aan het venster Er waren opnieuw flink wat gegadigden om mee te glippen in de vroege vlucht en uiteindelijk kon een trio nu toch een mooi kloofje bij elkaar fietsen. En daarbij alweer een landgenoot van (opnieuw) Wanty-Groupe Gobert. Frederik Backaert is de poulain van ploegleider Hilaire Van der Schueren die vandaag in het offensief trekt en zijn metgezellen luisteren naar de namen Vegard Stake Laengen (Noor, UAE) en Perrig Quemeneur (Fransman, Direct-Energie). De voorgift van de drie avonturiers bedraagt momenteel al drie minuten. Un día más cero pelea por la fuga. Vegard Stake Laengen, Perrig Quemeneur y Frederik Backaert protagonistas de salida. #TDF2017 pic.twitter.com/hLse2RJqga — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 6 juli 2017 .@letour a voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul / The riders are off Vesoul #TDF2017 pic.twitter.com/ewYXTHJfMI — Le Tour de France (@LeTour) 6 juli 2017

Vesoul, waar Merckx pijn had aan zijn achterwerk Vesoul zal bij de oudere lezers misschien aangename herinneringen oproepen. Niet dat het slapende provinciestadje (15.500 inwoners) zo'n spectaculair verleden heeft. Het stadje is bij sportliefhebbers vooral bekend als geboorteplaats van Stéphane Peterhansel, de rallyrijder die 13 keer Parijs-Dakar won. Vesoul is voor de tweede keer gastplaats voor de Ronde van Frankrijk. De vorige keer was aan het einde van de Tour 1972. Eddy Merckx droeg toen de gele trui, maar herinnert zich vooral de zadelpijn die hem die dagen parten speelde. Hij sukkelde met een ontsteking aan het achterwerk. © reuters.

Eerbetoon aan Charles de Gaulle Met de eerste van twee opeenvolgende vlakke ritten verlaat het peloton stilaan de Vogezen. Op weg naar Troyes ligt de tussenspurt in Colombey-les-Deux-Eglises, de rustplaats van de voormalige generaal en president Charles de Gaulle. Met ook de Côte de Langres en de Côte de la colline Sainte-Germaine liggen nog twee molshopen op het parcours. In de finale kunnen de snelle mannen zich met hun treintjes naar hartenlust uitleven op de brede wegen naar het centrum van Troys. Al kan een rotonde op 250m van de streep wel weer voor brokken zorgen. © getty.

Volg de zesde etappe hier LIVE vanaf 12u25 © rv. © photo news. © reuters.