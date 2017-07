Onze Chef Wielrennen: "Sky is slimmer dan BMC"

Marc Ghyselinck

Tour de France Sagan is naar huis en Mark Cavendish ook. Gisteren ging de Tour de France weer gewoon over tot de orde van de dag. Dat wil zeggen dat de geletruidrager naar goede gewoonte Chris Froome heet. En dat zijn belangrijkste rivalen na vijf etappes alweer een beetje meer achterstand goed te maken hebben.

Zaterdag in Düsseldorf waren de verwachtingen nog hoog gespannen. Maar inmiddels zijn we vijf dagen verder, zit de eerste bergrit erop en vraagt een mens zich af hoe dit spektakel ook de komende twee en een halve week nog spannend kan blijven. Gisteren arriveerden de renners op de top van La Planche des Belles Filles. Zonder Mark Cavendish. Zonder Peter Sagan. Cavendish heeft zijn schouder gebroken en dat was volgens de wedstrijdjury de schuld van Sagan, die dan maar prompt naar huis is gestuurd. Cavendish nam Sagan niks kwalijk, kwam hij gisteren bij de start nog vertellen. En Sagan heeft er ook na een nachtje slapen nog steeds niks van begrepen.



Cavendish en Sagan, ze zullen worden gemist. Had Cavendish in deze Tour het record van Eddy Merckx van 34 ritzeges kunnen breken? We zullen het nu wel nooit weten. Maar je kon vermoeden dat hij niet ver uit de buurt zou zijn. De strijd voor groen? Die zal nu tussen Arnaud Démare en Marcel Kittel worden uitgevochten. De uitkomst is onzeker. Maar toch: doe dan maar Peter Sagan.



