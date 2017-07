Strijdlustige Gilbert: "Op tv leek die klim toch veel minder steil"

Dries Mombert

Tour de France Een jarige Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) zag zijn aanvalslust beloond met de prijs voor de strijdlust. "Daar had ik vooraf eigenlijk totaal niet aan gedacht", bekende hij na afloop.

Gilbert, die vandaag 35 kaarsjes mocht uitblazen, toonde zich in de etappe naar La Planche des Belles Filles in een aanval met landgenoten Thomas De Gendt en Jan Bakelants.



"Ik wilde mee glippen in een ontsnapping. Dat lukte, maar we kregen nooit echt veel voorsprong van het peloton. Het ging heel snel vooraan, maar blijkbaar ook in de achtervolging. We hebben het maximum gegeven, helaas. Op het eind probeerde ik dan nog zelf weg te springen en kreeg ik Jan Bakelants met me mee."



"Nu goed, ik heb me geamuseerd en ik krijg er de prijs voor de strijdlust mee. Dat was niet geprogrammeerd en het is een beloning die altijd plezier doet. Vandaag voelde ik me goed, dus wilde ik iets proberen. In Longwy (nochtans een finish op Gilberts maat) had ik geen goede benen en miste ik een kans op de zege. Er komen wel nog kansen in deze Tour en die kan ik dan hopelijk wel grijpen."



Gilbert nam in 2014, bij de vorige passage op La Planche des Belles Filles, niet deel aan de Tour. Maar hij deed dat wel in 2012 toen Froome won. "Vorige keer keek ik op tv naar deze aankomst", lachte hij. "Nu moest ik zelf aan de bak. Op tv leek die klim toch veel minder steil. Er zijn wel enkele vlakke stukken, maar het is toch wel een heel lastige klim en bovendien was het heel warm vandaag. Dat maakte het nog eens extra zwaar."