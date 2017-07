Froome heeft geel nu al beet: "We doen het fantastisch"

YP

Chris Froome heeft de gele trui voor het eerst in deze Tour om zijn schouders. De drievoudige Tourwinnaar en winnaar van de etappe in 2012 naar Planche des Belles Filles, telt nu 12 seconden voorsprong op zijn ploegmaat Geraint Thomas en 14 tellen op Fabio Aru.

"Uiteraard ben ik heel blij dat ik die trui opnieuw mag dragen", vertelde Chris Froome na afloop

"Uiteraard ben ik heel blij dat ik die trui opnieuw mag dragen", vertelde Chris Froome na afloop, die zelf de debatten opende op de slotklim en het pak een eerste keer uit elkaar ranselde. Nairo Quintana was het voornaamste slachtoffer en ook Alberto Contador moest op de tanden bijten. Toen Aru versnelde, lieten Froome en Porte hem rijden. "Hij koos voor een aanval op het beste moment", aldus Froome. "Het was een klein stukje plat, we gaven hem iets te veel ruimte en hij gaat met de zege aan de haal. Dat is een fout die we in de toekomst niet meer mogen maken."



Nog geen grote verschillen

Froome gaat niet zweven na deze rit. "Deze etappe gaf een eerste indruk over de andere jongens die op een klassement mikken", concludeerde hij. "Nu weten we waar iedereen zo'n beetje staat. Tegelijkertijd houd ik er ook rekening mee dat dit een finish was die de ene renner beter ligt dan de andere. Het was zeer steil op het eind, iemand zoals Daniel Martin kan dan zeer goed uit de voeten. Maar goed, grote verschillen zijn er vandaag nog niet opgetekend."



Dat klopt inderdaad. Quintana verloor 14 seconden, Contador amper zes. Porte finishte in dezelfde tijd als Froome en Bardet op vier seconden. "De verschillen zijn nog miniem", ging Froome verder. "Alleen Aru maakt een grote sprong, hem moeten we zeker in de gaten houden. Kijk, tussen Richie en mij is het verschil niet groot. Dat zie je en ik denk dat de organisatie zal krijgen waar ze op hoopte: een spannende strijd. De Tour is nog lang niet voorbij."



IJzersterke indruk

De Sky-formatie gaf, net zoals in de tijdrit in Düsseldorf, alweer een ijzersterke indruk. "We doen het fantastisch", beaamde ook Froome. "Als je ziet dat ik op de slotklim nog vier ploegmaten telde, dan betekent dat heel wat. Andere teams kunnen daar niet mee uitpakken en dat geeft zeker vertrouwen. Maar de Tour is nog lang. Gelukkig zullen in de komende twee dagen de teams van de sprinters ook hun deel van de verantwoordelijkheid nemen."