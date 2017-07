Bakelants: "Hoopte even op een scenario zoals bij Van Avermaet vorig jaar"

Dries Mombert

Tour de France Jan Bakelants (AG2R) trok samen met landgenoten Philippe Gilbert en Thomas De Gendt in de aanval in de vijfde rit naar La Planche des Belles Filles. "Ik had deze rit vooraf met stip aangeduid, het is dan ook jammer dat we geen resultaat rijden."

"Ik hoopte een beetje dat ze de vroege vlucht zouden laten rijden, zoals met Greg Van Avermaet vorig jaar, maar helaas. We kregen nooit veel tijd van het peloton. In de eerste bergrit weet je niet echt wat te verwachten en ik hoopte op een scenario waarbij de vluchters tot het eind voorop zouden blijven."



BMC verzorgde tot spijt van de Belgen vooraan een strak tempo in het peloton en dat kreeg ook Bakelants te horen. "Blijkbaar had Richie Porte zijn zinnen op deze etappe gezet, want veel voorsprong kregen we dus nooit. Hun tempo lag enorm hoog, al was dat bij ons in de ontsnapping ook het geval. Er zaten totaal geen slepers tussen, iedereen deed zijn deel van het werk. Hoedje af voor BMC dat ze zo hard werkten in de achtervolging."



