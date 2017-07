Aru klautert naar de zege op La Planche des Belles Filles, Froome neemt geel over van ploegmaat

Dries Mombert

5/07/17 - 17u05

© ap.

Tour de France Met de eerste echte test bergop zijn de maskers afgevallen in deze 104e Ronde van Frankrijk. Fabio Aru (Astana) toonde zich op de steile La Planche des Belles Filles de beste en haalde het voor Daniel Martin (Quick.Step-Floors). Topfavoriet Chris Froome kwam als derde over de streep neemt de gele leiderstrui over van Sky-ploegmaat Geraint Thomas.