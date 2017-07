Cavendish: "Ik kon in dat gaatje duiken, ik maakte geen fout"

Bewerkt door: PL

5/07/17 - 14u37 Bron: Belga

© ap.

Mark Cavendish maakt sinds vanochtend geen deel meer uit van het Tour-peloton. De Brit brak gisteren zijn schouder bij de zware valpartij, zo bleek uit nader onderzoek, en kan niet verder op de fiets. "Ik ben extreem ontgoocheld", sprak Cavendish voor de start van de vijfde rit voor de verzamelde pers. "Het is verschrikkelijk om de Tour te moeten verlaten op zo'n manier. Maar ik maakte geen fout."

Cavendish, die het goed kan vinden met Sagan, kreeg de vraag wat hij vond van de beweging van Sagan. "Ik maak de regels niet", zei hij voor de televisiecamera's. "Sprinters moeten zich aan de regels houden. Dat weet iedereen en we wisten dat ze ons in de gaten gingen houden. Mijn mening over die beslissing doet er niet toe. De jury neemt die beslissing, de voorzitter is iemand met veel ervaring en dat moeten we respecteren. Peter zei dat hij uit evenwicht was gebracht en dat die elleboog niet met opzet gebeurde. We hebben daarover gesproken. Dat is voor mij het belangrijkste om te weten en hij heeft zich geëxcuseerd. Het is gebeurd, het is voorbij."



Gaatje

Was het gaatje te klein waar Cavendish in dook? "Ik ben een sprinter met veel ervaring. Ik weet wat ik doe, daarom tel ik al dertig overwinningen in de Tour. Ik kon in dat gaatje duiken, ik maak daar geen fout. Ik heb kinderen thuis, ik weet wat ik doe, ik train daar voor en ik weet in welk gaatje ik kan duiken."



Ruzie

Cavendish is niet uit op een ruzie met Sagan, integendeel. "Peter en ik zijn vrienden, hij is de wereldkampioen en jullie willen een polemiek creëren. Dat wil ik niet. We hebben met elkaar gesproken, hij kwam bij mij na de koers en heeft zich geëxcuseerd. Hij is een renner die goed is voor onze sport."