Jarige Gilbert krijgt voor de start nog snel taart: "Hopelijk lust je aardbeien, Philippe"

Mathieu Goedefroy

5/07/17 - 13u45

video

Philippe Gilbert mag vandaag 35 kaarsjes uitblazen. Zoveel hebben we er niet gevonden, maar we hebben de renner van Quick.Step wél een heerlijke taart bezorgd. Onze man deed dat vanmiddag vlak voor de start in Vittel. Gilbert zelf was in zijn nopjes. "Of ik aardbeien lust? Jazeker", glimlachte hij. "Vandaag wordt een zware rit, daar verandert mijn verjaardag niets aan. Of het niet jammer is dat ik altijd in de Tour verjaar? Het is pas mijn achtste Tour, dus dat valt op zich nog wel mee."