Van Avermaet: "Jury wil voorbeeld stellen met uitsluiting Sagan"

Bewerkt door: PL

5/07/17 - 12u46 Bron: Belga

© photo news.

De uitsluiting van wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) was deze voormiddag het gespreksonderwerp in Vittel voor de start van de vijfde etappe in de Tour. "De jury wil een voorbeeld stellen met de uitsluiting van Sagan", vertelde BMC-renner Greg Van Avermaet.

"Ik kan er tien opnoemen die van hun lijn afwijken en ik denk niet dat het manoeuvre van Peter gisteren zijn ergste manoeuvre ooit was", aldus Van Avermaet. "Ik heb al andere sprints gezien waar ik het wel over de limiet vond. Er moet natuurlijk een sanctie zijn, maar op dit moment is de straf te zwaar. Het is een voorbeeld dat ze stellen en dat moet af en toe gebeuren, dat kan ons alleen maar helpen voor meer veiligheid. In het voetbal krijg je voor een fout een gele of een rode kaart. Als Cristiano Ronaldo zo'n fout maakt, moet hij ook van het veld. Dat is voor iedereen hetzelfde en dan is het aan de scheidsrechter of de jury om te bepalen hoe zwaar de straf moet zijn."



Van Avermaet begeeft zich in dergelijke sprints zelden in het strijdgewoel. "Ik doe meestal niet mee aan zo'n sprint en daar is ook een reden voor: ik weet dat die mannen niet remmen en als ze voor je zoiets doen, lig je erbij. Dat is nu eenmaal een massasprint. Ik kan meedoen bij zo'n aankomsten, maar ik durf gewoon niet. Als je neergaat, kan het ook het einde van je carrière zijn. Cavendish is al meerdere keren over de limiet geweest en nu duikt hij ook in een gat waar er geen is."



Met de diskwalificatie van Sagan verdwijnt er voor Van Avermaet meteen ook een belangrijke concurrent in de strijd om de ritzeges. Veel verandert er volgens hem echter niet. "Voor mij blijft het doel hetzelfde: ik wil nog altijd graag een etappe winnen. Nu komen er nog heel wat sprintetappes aan, dus het zal pas later in deze Tour zijn dat ik iets kan laten zien. In de tweede week hoop ik mijn kansen te krijgen."