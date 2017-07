De bidon van Tom en de kopstoten van Renshaw: de twee voorgangers van Sagan

Door: Stijn Joris

5/07/17 - 11u48

© rv.

Een niet-dopinggerelateerde uitsluiting is bijzonder zeldzaam in de Tour. De twee meest bekende voorgangers van Sagan zijn Tom Steels en Mark Renshaw.

1997 > de bidon van Tom

Tom Steels reed de Tour van 1997 niet uit. De zesde rit werd zijn laatste. In een massaspurt ziet Steels zijn kansen op ritwinst in het gewriemel verloren gaan. Hij gaat over de schreef en gooit in volle sprint zijn drinkbus richting Frédéric Moncassin. In diezelfde sprint werd ook Erik Zabel al gediskwalificeerd. De overwinning ging uiteindelijk naar de Nederlander Jeroen Blijlevens.