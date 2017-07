LIVE: Sagan verlaat de Tour: "Ik denk dat ik niets verkeerd heb gedaan" - renners vertrokken voor vijfde rit

Dries Mombert

5/07/17

Tour de France Wie is goed? Wie wankelt en gaat een moeilijke Tour tegemoet? De maskers vallen vandaag een eerste keer af op La Planche des Belles Filles, de stevige slotklim van de vijfde etappe. Eén ding is duidelijk: vanavond zullen enkele podiumkandidaten een illusie armer zijn.

Voeckler knalt als eerste weg Daar is de vlag van Christian Prudhomme voor de officiële start en meteen ook de eerste aanval. Thomas Voeckler, bezig aan zijn laatste Tour, schiet als een fusée weg. Gilbert, Bakelants en Gallopin volgen gezwind.

Officieuze start De vijfde etappe is op gang gebracht in Vittel. Na de opgave van Cavendish en de diskwalificatie van Sagan zijn we vandaag met twee renners minder aan de start gekomen. In totaal zijn nu al vijf renners naar huis. #TDF2017 ready for a big day ahead! You don't want to miss stage 5... pic.twitter.com/I1wRideL5J — BMC Racing Team (@BMCProTeam) Wed Jul 05 00:00:00 MEST 2017

Van Avermaet: "De jury wil een voorbeeld stellen met de uitsluiting van Sagan" De uitsluiting van Peter Sagan was uiteraard 'talk of the town' aan de start in Vittel. Ook Greg Van Avermaet liet er zijn licht over schijnen. "Ik kan er tien opnoemen die van hun lijn afwijken en ik denk niet dat het manoeuvre van Peter gisteren zijn ergste manoeuvre ooit was", aldus Van Avermaet. "Ik heb al andere sprints gezien waar ik het wel over de limiet vond. Er moet natuurlijk een sanctie zijn, maar op dit moment is de straf te zwaar. Het is een voorbeeld dat ze stellen en dat moet af en toe gebeuren, dat kan ons alleen maar helpen voor meer veiligheid."



Herbeleef de vierde etappe vanuit de buik van het peloton

Kristoff blaast 30 kaarsjes uit Ver weg van alle heisa rond Peter Sagan en Mark Cavendish heeft Alexander Kristoff iets te vieren. De bonkige Noor is vandaag namelijk jarig en mag 30 kaarsjes uitblazen. Zijn feesthoed heeft hij al gekregen, nu de ritzege nog in de vlakkere ritten van deze Tour? Happy birthday @Kristoff87 !!! Special #girohelmet version dor today. pic.twitter.com/qZub4ushqb — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling)

Ploegleider Dimension Data: "Het is triest voor de Tour de France" Ook in het kamp van Mark Cavendish zindert de bewogen etappe van gisteren nog na. Zij moeten het vanaf vandaag zonder Mark Cavendish stellen. "Het is de beslissing van de jury om hem naar huis te sturen", vertelt ploegleider Douglas Ryder. "Wij kunnen die beslissing niet beïnvloeden, maar het is triest voor Mark, voor Peter en voor de ronde van Frankrijk. Of we gelukkig zijn? Nee natuurlijk niet, want we hebben een renner met een gebroken schouder."

De bidon van Tom en de kopstoten van Renshaw: de twee voorgangers van Sagan Een niet-dopinggerelateerde uitsluiting is bijzonder zeldzaam in de Tour, maar wij konden de twee meest opmerkelijke incidenten bundelen. Tom Steels (met zijn bidon) en Mark Renshaw (met enkele kopstoten) zijn de voorgangers van Peter Sagan.



Bora: "Grote sprinters kiezen onze kant" Ralp Denk is er van overtuigd dat Peter Sagan absoluut niet in de fout ging in de turbulente spurt. "Ik zie ook dat veel voormalige en nog actieve wielrenners zich bedenken. Andre Greipel bijvoorbeeld. Na de etappe was hij woedend op Sagan, maar hij heeft dat teruggenomen. Ook grote sprinters als McEwen en Petacchi kiezen de kant van Sagan." UCI World Champion, Peter Sagan addresses the press and makes a statement on his expulsion from the Tour de France! pic.twitter.com/NtIP5uHhXH — BORA ¿ hansgrohe (@BORAhansgrohe)

Voor Peter Sagan nam ook manager van Bora-Hansgrohe Ralph Denk heel even het woord. "Dat kan altijd gebeuren. Er was geen opzet in het spel van Sagan. Als je de beelden bekijkt zie je dat Cavendish in een gat springt dat er niet is. En dan pas komt de elleboog. Om zijn evenwicht te behouden. Dus wij zien het helemaal anders dan de jury en daarom tekenen we protest aan."

Sagan: "Het was een gekke sprint" De tweevoudige wereldkampioen komt ook nog eens terug op de turbulente spurt van gisteren. "Mark (Cavendish red.) viel en ik wil me daar voor excuseren. Ik wens hem een spoedig herstel. Het was een gekke sprint en het zal niet de eerste en ook niet de laatste gekke spurt zijn", besluit hij. Na het statement van Sagan mogen er dus geen vragen gesteld worden.

Sagan: "Kan beslissing alleen maar accepteren" Peter Sagan is aangekomen en staat de pers te woord. "Bedankt om te komen", steekt hij van wal. "Ik kan vandaag alleen de beslissing van de jury accepteren. Hoewel ik niet akkoord ga, want ik denk dat ik niets verkeerd deed." © Nico Dick.

Drummen aan het hotel De pers is talrijk opgekomen aan het hotel waar Bora Hansgrohe verblijft. Straks volgt de mededeling in het hotel Club Med in Vittel.

Officiële mededeling Om 11u zal Peter Sagan met zijn team de pers te woord staan. Na de officiële mededeling is er geen ruimte om ook nog eens vragen te stellen.

Marc Madiot gaat helemaal uit zijn dak Met alle heisa rond Peter Sagan zou men bijna vergeten dat Arnaud Démare voor de eerste Franse ritzege gezorgd heeft. De spurtbom van FDJ maakte het behoorlijk spannend en dat is ook te zien aan de uitspatting van Marc Madiot. De sportief directeur van de Franse wielerformatie gaat he-le-maal uit zijn dak. This is Le Français version of "The Backstage Pass" @OricaScott pic.twitter.com/4aEsVgs7Zm — Stuart O'Grady (@StueyOG)

Dé vraag die iedereen bezig houdt in Vittel: wordt er gestart met of zonder Peter Sagan? Volgens de regels kunnen Sagan en de ploeg niet in beroep tegen de beslissing van de jury, maar desondanks heeft Bora gisteravond een officieel protest ingediend in de hoop dat de jury de beslissing alsnog herziet. Bij de start vandaag zou Bora een verklaring afleggen. Het is niet bekend of Sagan daar bij zal zijn.



Het lijkt er toch eerder op dat Sagan zich klaar maakt om de Tour te verlaten. "Vanochtend hebben we nog niets gehoord van de UCI", aldus Ralph Denk, ploegleider van Bora-Hansgrohe, bij de Duitse televisiezender ZDF. "Er is natuurlijk nog wat tijd om te wachten, maar voor ons is het duidelijk. Als hij vandaag niet start, dan is de Tour voorbij voor Peter. We zullen de beslissing sportief opnemen, maar zien het incident helemaal anders dan de UCI."