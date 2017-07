Tom Boonen: "Enige juiste beslissing van de jury. Elleboog doet niet terzake, maar Sagan maakt een fout in deze sprint"

TOM BOONEN

Tom Boonen, onze huiscolumnist tijdens de Ronde van Frankrijk, geeft zijn mening over de gedwongen en controversiële Tour-exit van Peter Sagan.

"Sagan is een goeie kameraad van mij, maar in deze sprint kan ik het niet opnemen voor hem. Hij maakt een fout. In mijn ogen is de uitsluiting de enige juiste beslissing. Als ik zoiets gedaan zou hebben - of 'Cav' of Démare of Bouhanni - dan zou ook de uitsluiting volgen. Ik moet zeggen: 'Goed gedaan, jury.' Dat ze geen onderscheid maken. De tijd dat de jury de namen wat beschermt, is wat gepasseerd. Misschien voelen de grote renners zich zelfs meer geviseerd, als voorbeeldfunctie."



"Sagan is niet de vuilste sprinter, maar ook niet de zuiverste. In deze sprint wijkt Sagan effectief naar rechts uit, terwijl hij niet naar rechts moet gaan. Démare was links aan het openen, en de juiste lijn om dan je plaats te verdedigen, is Démare volgen. In 99 procent van de gevallen volgt de rest de snelste. Maar Peter probeert nog snel in de vliegende vlucht Cavendish te hinderen in zijn sprint voor hij meegaat naar links. Ik zeg er wel bij dat Peter niet de bedoeling heeft om iemand te laten vallen - de gevolgen van zijn actie zijn erger dan hij verwacht had. Maar met daarna 'sorry' te zeggen koop je niet veel. Zelfs zonder valpartij zou deze sprint een heel zwaar discussiepunt zijn. Als die actie in het midden gebeurt, passeert zoiets wel acht op de tien keer. Dan doet het 'efkes' stof opwaaien, praten ze er nog even over aan tafel, maar een half uur later zijn ze over iets anders bezig. Cru gezegd: die crash 'helpt' de jury om zo'n zwaar verdict te vellen."