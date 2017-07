Thibaut Pinot gaat voor ritzege in dorp waar zijn vader burgemeester is

Door: Mathieu Goedefroy

Met La Planche des Belles Filles krijgt de Tour vandaag zijn eerste col voorgeschoteld. De bergtop is meteen ook de finish van rit vijf. Voor Thibaut Pinot wordt het een extra speciale rit. Niet alleen omdat zijn geboortedorp Melisey aan de voet van de beklimming ligt, ook omdat zijn vader er tegenwoordig burgemeester is. Regis Pinot is verkozen tot 2020 en spaart kosten noch moeite om de doortocht van de Tourkaravaan met zijn zoon in de picture te zetten. Wij mochten op bezoek bij de burgervader. "Thibaut is niet alleen mijn zoon, maar van heel het dorp."