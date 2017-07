Greipel woedend: "Sagan denkt dat hij de koning is"

Door: redactie

4/07/17 - 20u07 Bron: ANP

© getty.

Tour de France André Greipel reageerde woedend na de actie van Peter Sagan in de slotfase van de vierde etappe van de Tour. "Sagan denkt dat hij de koning is, maar hij moet zich net als iedereen aan de regels houden", zei de Duitse spurter.

Volgens Greipel had hij maandag ook al ruzie met Sagan in de derde rit, die de wereldkampioen won. "Er is een renner in een regenboogtrui die denkt dat hij zich alles maar kan permitteren. Hij heeft mij in de tussensprint ook al zoiets geflikt. Ik vind dat hij zijn regenboogtrui op deze manier weinig eer aan doet. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat ik boos ben als je de beelden van zijn actie ziet. Ik vind dat sprinters respect voor elkaar moeten hebben, waarbij ik niet wil zeggen dat het de bedoeling was van Sagan om iemand ten val te brengen. Toch moeten de acties die je maakt in een sprint wel verantwoord blijven. Ik ben van mening dat dit niet het geval was vandaag, net als gisteren bij de tussensprint en dan moet er opgetreden worden door de jury."