Cavendish: "Uitsluiting is beslissing jury, maar Sagan is te ver gegaan met die elleboog"

4/07/17 - 19u51 Bron: ANP

Tour de France Mark Cavendish bevond zich op het moment van Sagans uitsluiting in de medische cabine van de Ronde van Frankrijk. De Brit reageerde dan ook verrast op het nieuws van de beslissing van de Tourjury.

Aanvankelijk liet Cavendish zich na afloop van de wedstrijd niet meteen uit over een straf voor Peter Sagan. "Daar bemoei ik mij niet mee. Ik wil het verhaal van Peter zelf horen, alles wat ik zeg wordt toch uit zijn context gehaald. Ik kom normaal wel goed overeen met Peter, maar die elleboog, dat begrijp ik niet. Dat hij wat van zijn lijn afwijkt, daar zou ik nog mee kunnen leven, maar met die elleboog is hij te ver gegaan." Over zijn kansen om de Tour te kunnen verderzetten, toonde Cavendish zich pessimistisch. "Ik ben geen dokter, maar dit voelt niet goed aan", luidde het. "Mijn schouderletsel heeft wellicht te maken met een vorige blessure. Of de ligamenten geraakt zijn, weet ik niet."

Over de uitsluiting: "Het is een beslissing van de jury, ik zou liever met Peter praten"

Na een medisch check-up reageerde Cavendish verrast op het nieuws van Sagans uitsluiting. "Dit is het eerste wat ik ervan hoor, maar als dat de beslissing is van de jury dan leg ik me daarbij neer. Ze doen maar, ik zou liever eerst goed met Peter praten."



"Ik heb een goede relatie met hem en ik ben hem dankbaar dat hij meteen na de finish naar mij toe is gekomen. Ik was uiteraard niet blij met zijn beweging, maar dat is wielrennen."