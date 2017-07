Sagan excuseert zich voor elleboog: "Ik wist niet dat Mark achter me zat"

Door: redactie

Tour de France

Peter Sagan duwde Mark Cavendish volgens eigen zeggen zeker niet met opzet in de hekken in de tumultueuze slotfase van de vierde rit in de Ronde van Frankrijk. "Ik wist niet dat Mark achter me zat", zei de wereldkampioen na afloop. "Hij kwam van rechts toen ik naar het wiel van Kristoff of Démare wou springen. Mark kwam er heel snel tussen, ik had niet genoeg tijd meer om naar links te sturen. Ik ging daarom in de verdediging."



Sagan reed na afloop naar de ploegbus van Cavendish. "Ik heb mijn excuses aan Mark aangeboden. Zo'n valpartij is toch niet niets."