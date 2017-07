Sagan na twee uur beraad uit Tour gezet, team tekent protest aan tegen uitsluiting

PL

Links: Sagan kwakt Cavendish in de hekken. Rechts: de wereldkampioen biedt meteen na de race zijn excuses aan bij de Brit. Tevergeefs. © TDW/rv.

Tour de France Peter Sagan die uit de Tour wordt gezet nadat hij een elleboog uitdeelde aan Mark Cavendish in volle spurt, het vormde hét koersfeit van een bewogen vierde Tourrit. Een woedende Roger Hammond, sportdirecteur van Cavendish, schreeuwde onmiddellijk na de finish al om de uitsluiting van Sagan. Twee uur later ging de wedstrijdjury overstag en zette de wereldkampioen uit de Tour.

Peter Sagan bleek behoorlijk geschrokken van de impact van zijn manoeuvre in de eindspurt. De Slovaakse wereldkampioen ging na de finish onmiddellijk zijn excuses overmaken bij de teambus van Dimension Data. Daar werd hij geconfronteerd met een furieuze Roger Hammond. De Britse ploegleider reageerde woedend op het incident en beende spoorslags naar de wedstrijdjury om de uitsluiting van Sagan te eisen. De jury besliste aanvankelijk om Sagan naar de 115de plaats in de rituitslag te verwijzen. Hij kreeg ook een tijdstraf van 30 seconden opgelegd en verloor 80 punten in de strijd om de groene trui.

Vanuit Dimension Data, de ploeg van Cavendish, kwam echter een protest, waarna de jury de televisiebeelden nog eens goed ging bekijken. De jury concludeerde dat Sagan, die maandag nog de derde etappe won, een "gevaarlijk en onreglementair manoeuvre" had gemaakt dat de crash van Cavendish veroorzaakte. Exit Sagan.



"In toepassing van artikel 12.104 van het UCI-reglement werd de straf aangepast", aldus jury-voorzitter Philippe Mariën. "We hebben beslist om Peter Sagan te diskwalificeren omdat hij met zijn actie een aantal van zijn collega's in gevaar heeft gebracht in de sprint. We hebben artikel 12.104 toegepast waardoor we de mogelijkheid hebben om een renner te diskwalificeren en een boete te geven."



Cavendish zelf liet zich na afloop niet uit over een straf. "Daar bemoei ik mij niet mee. Ik wil het verhaal van Peter zelf horen, alles wat ik zeg wordt toch uit zijn context gehaald."



Vanuit het kamp van Sagan bleef het na de uitsluiting van de wereldkampioen aanvankelijk oorverdovend stil. "Er wordt vanavond niet meer gecommuniceerd", luidde het bij Bora-Hansgrohe. Tot er op de website van het wielerteam laat op de avond een mededeling verscheen. Daarin liet Bora-Hansgrohe weten zich niet neer te leggen bij de uitsluiting van Sagan. "Wereldkampioen Peter Sagan werd vandaag gediskwalificeerd op basis van artikel 2.1.040/ 10.2.2 (onregelmatig sprinten). De ploeg gaat niet akkoord met deze beslissing en tekent er officieel protest tegen aan", luidde het.



Sagan betwist dat hij de val van Cavendish op 200 meter van de streep heeft veroorzaakt, gaat het verder. "Peter bleef op zijn lijn en kon Cavendish niet zien aan zijn rechterzijde. De ploeg vraagt dat het resultaat van Peter Sagan in rit 4 opnieuw wordt opgenomen in de uitslag."