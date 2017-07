Sagan kwakt Cavendish onderuit en moet naar huis, Démare wint turbulente Toursprint

Dries Mombert

4/07/17 - 17u13

© Photo News.

Tour de France In de tweede massasprint van deze Tour heeft Arnaud Démare de Franse nul weggeveegd. De renner van FDJ haalde het in de etappe naar Vittel na een chaotische sprint. Peter Sagan kwakte daarin Mark Cavendish ongenadig tegen de dranghekken en wordt zo na een klacht van Dimension Data uit de Tour gezet. Leider Geraint Thomas kwam ook ten val, maar hij vertrekt morgen opnieuw in het geel naar La Planche des Belles Filles.

Solo Van Keirsbulck, massasprint onvermijdelijk Met een start in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains bevond de Tour zich vandaag even in Andy Schleck-land. De Tourwinnaar van 2010 groette het peloton uitgebreid voor de start van de wedstrijd. Daarna ging het in zuidelijke richting voor een tocht van 207 kilometer naar Vittel.



Tourbaas Christian Prudhomme had nog niet met zijn vlag gezwaaid, of de vlucht van de dag was vertrokken. Guillaume van Keirsbulck vertrok als een pijl uit een boog en bezorgde zijn team Wanty-Groupe Gobert zo voor de derde opeenvolgende dag extra publiciteit.



Onder een stralende zon liet het peloton begaan en de verrassing was plots groot toen Van Keirsbulck dertien minuten bij elkaar graaide. Voor de West-Vlaming zat er niets anders op dan een dagje doorheen het Franse landschap te soleren.



Terwijl een onvermoeibare Van Keirsbulck stilaan zijn kas leegreed, verschenen kilometervreters als Vermote en De Gendt met mondjesmaat vooraan het peloton. Een nieuwe massasprint in Vittel was onvermijdelijk. © afp.

Démare heerst in chaotische sprint, Sagan kwakt Cavendish de dranghekken in Hoewel Van Keirsbulck het tot 15 kilometer van de aankomst uitzong, ging het in gestrekte draf naar de stad van het gelijknamige bronwater. In een bochtige en oplopende finale konden vooral Lotto Soudal en FDJ op de beste sprinttrein rekenen.



Toch was de chaos groot, zeker toen leider Geraint Thomas onder de vod met nog een kladje kompanen tegen het asfalt ging. De breuk in het peloton was een feit en daarvan konden de sprinters profiteren. In een ziedende vaart ging het naar de meet.



Maar opnieuw werd er gevallen. Cavendish dook in een gat dat niet bestond en spurtte recht op een elleboogkwak van Sagan aan. De Brit buitelde in de dranghekken en bleef kermend van de pijn liggen.



Démare en Kristoff waren ondertussen aan een fel duel om de ritzege bezig. De Franse kampioen beschikte duidelijk over de grootste machtsontplooiing en tekende zo voor zijn eerste etappe-overwinning in de Tour.



Wereldkampioen Peter Sagan gooide zich nog naar een tweede plaats, maar kreeg na verontschuldigingen bij de ploegbus van Dimension Data vanzelfsprekend een stevige klacht aangesmeerd. Mark Cavendish verdween met een schouderblessure naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. © photo news.