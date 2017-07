Démare toont zijn snelle benen, Sagan kwakt Cavendish onderuit in turbulente sprint

Dries Mombert

4/07/17 - 17u13

© rv.

Tour de France In de tweede massasprint van deze Tour heeft Arnaud Démare de Franse nul weggeveegd. De renner van FDJ haalde het in de etappe naar Vittel na een chaotische sprint met een zware valpartij van Mark Cavendish. Landgenoot Guillaume van Keirsbulck kleurde het overgrote deel van de dag met een ellenlange solo. Leider Geraint Thomas viel aan het slot, maar mag morgen als leider naar La Planche des Belles Filles trekken.

Met een start in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains bevond de Tour zich vandaag even in Andy Schleck-land. De Tourwinnaar van 2010 groette het peloton uitgebreid voor de start van de wedstrijd. Daarna ging het in zuidelijke richting voor een tocht van 207 kilometer naar Vittel.



Tourbaas Christian Prudhomme had nog niet met zijn vlag gezwaaid, of de vlucht van de dag was vertrokken. Guillaume van Keirsbulck vertrok als een pijl uit een boog en bezorgde zijn team Wanty-Groupe Gobert zo voor de derde opeenvolgende dag extra publiciteit.



Onder een stralende zon liet het peloton begaan en de verrassing was plots groot toen Van Keirsbulck dertien minuten bij elkaar graaide. Voor de West-Vlaming zat er niets anders op dan een dagje doorheen het Franse landschap te soleren.



Terwijl een onvermoeibare Van Keirsbulck stilaan zijn kas leegreed, verschenen kilometervreters als Vermote en De Gendt met mondjesmaat vooraan het peloton. Een nieuwe massasprint in Vittel was onvermijdelijk.