Retro: op 5 juli won Marc Sergeant de eerste voor Lotto in de Tour. 30 jaar later staan ze op 34 zeges en 4 keer geel

Door: Geert Lambaerts

5/07/17 - 06u25

Marc Sergeant wint in Straatsburg. © rv.

Van Sergeant tot Greipel: 34 ritzeges met 13 renners 1. Marc Sergeant • 5de rit 1987

2. Johan Museeuw • 4de rit 1990, 21ste rit 1990

3. Jan Nevens • 8ste rit 1992

4. Peter De Clercq • 20ste rit 1992

5. Rik Verbrugghe • 15de rit 2001

6. Serge Baguet • 17de rit 2001

7. Robbie McEwen • 3de rit 2002, 20ste rit 2002, 2de rit 2004, 9de rit 2004, 5de rit 2005, 7de rit 2005, 13de rit 2005, 2de rit 2006, 4de rit 2006, 6de rit 2006, 1ste rit 2007

8. Cadel Evans • 13de rit 2007, 19de rit 2007

9. Philippe Gilbert • 1ste rit 2011

10. André Greipel • 10de rit 2011, 4de rit 2012, 5de rit 2012, 13de rit 2012, 6de rit 2013, 6de rit 2014, 2de rit 2015, 5de rit 2015, 15de rit 2015, 21ste rit 2015, 21ste rit 2016

11. Jelle Vanendert • 14de rit 2011

12. Tony Galoppin • 1ste rit 2014

13. Thomas De Gendt • 12de rit 2016 Tour anno 2016: Marc Sergeant naast zijn sprintkanon Greipel. © photo news.

Van Haghedooren tot Greipel: 96 podiumplaatsen met 28 renners NAAM PERIODE EERSTE TWEEDE DERDE TOTAAL

1. Robbie McEwen 2002-2008 11 7 5 23

2. André Greipel 2011-2016 11 7 2 20

3. Johan Museeuw 1990-1992 2 5 3 10

4. Cadel Evans 2006-2008 2 3 4 9

5. Jef Lieckens 1986-1987 0 2 2 4

6. Philippe Gilbert 2011 1 2 0 3

7. Thomas De Gendt 2016 1 1 0 2

Jelle Vanendert 2011 1 1 0 2

Tony Galoppin 2014 1 0 1 2

Rik Verbrugghe 2000-2001 1 0 1 2

Mario Aerts 2002 0 2 0 2

12. Serge Baguet 2001 1 0 0 1

Peter De Clercq 1992 1 0 0 1

Jan Nevens 1992 1 0 0 1

Marc Sergeant 1987 1 0 0 1

Djamolidin Abdoujaparov 1997 0 1 0 1

Johan Bruyneel 1990 0 1 0 1

Michel Dernies 1986 0 1 0 1

Sammie Moreels 1992 0 1 0 1

Geert Verheyen 2000 0 1 0 1

Jacky Durand 2005 0 0 1 1

Paul Haghedooren 1985 0 0 1 1

Axel Merckx 2005 0 0 1 1

Fred Rodriguez 2005 0 0 1 1

Peter Roes 1990 0 0 1 1

Jurgen Van Den Broeck 2010 0 0 1 1

Wim Van Eynde 1987 0 0 1 1

Ronny Van Holen 1986 0 0 1 1

4 geletruidragers 1. Robbie McEwen • 1 dag in 2004

2. Cadel Evans • 5 dagen in 2008

3. Philippe Gilbert • 1 dag in 2011

4. Tony Galoppin • 1 dag in 2014 Sergeant zet Roelandts terug op weg. © photo news.

4 groenetruidragers 1. Johan Museeuw • 1 dag in 1992

2. Robbie McEwen • 9 dagen én eindwinnaar in 2002, 7 dagen in 2003, 16 dagen én eindwinnaar in 2004, 18 dagen én eindwinnaar in 2006, 1 dag in 2007

3. Philippe Gilbert • 7 dagen in 2011

4. André Greipel • 7 dagen in 2015

4 bollentruidragers 1. Peter De Clercq • 7 dagen in 1991, 10 dagen in 1994

2. Philippe Gilbert • 3 dagen in 2011

3. Jelle Vanendert • 5 dagen in 2011

4. Thomas De Gendt • 6 dagen in 2016

1 wittetruidrager 1. Rik Verbrugghe • 2 dagen in 1999 Met Bart Leysen en Jurgen Van Den Broeck in 2013. © belga.