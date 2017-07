Boonen: "Sagan stond eens zo rood als een tomaat bij mij..."

Door: Tom Boonen

4/07/17 - 08u46

© getty.

gewoon Boonen "Acht op de tien renners zouden na zoiets wel de spurt verliezen." Ook Tom Boonen stond versteld van de spurt die Peter Sagan heeft gereden. Ondanks dat de Slovaak uit zijn klikpedaal schoot, won hij alsnog de etappe. Als ex-renner laat Tom Boonen zijn licht over Sagan schijnen.

"We hebben wat dezelfde kijk op de koers. Toen hij net bij de profs kwam, was hij wel een heel ander manneke, heel verlegen. Als ik foto's van toen en nu zie, heeft hij een heel andere uitstraling en look. Maar met Peter klikte het vrij snel. Weet je, hij heeft mij in zijn eerste jaar eens omvergekegeld in de sprint in Californië. Ik lag volledig open, en toen is wat het fundament gelegd van mijn knieblessure. Ik was door die val zowat een half jaar out. Peter kwam die avond bij mij in het hotel om zich te verontschuldigen, zo rood als een tomaat. Hij was nog een klein coureurke en sprak geen Engels en tien woorden Italiaans. Ik heb toen gewoon gezegd dat zoiets kan gebeuren. Peter vond het achteraf geweldig hoe makkelijk ik daarmee omging."



"Hij begon er de jaren nadien nog drie keer over. Het is toch zo: ik ken geen enkele renner die zoiets met opzet doet, of je moet gek zijn. En dan zijn we contact beginnen krijgen. Hij verbeterde als renner en sprintte in mijn vaarwater. We praatten altijd met veel respect tegen elkaar. En toen hij tot een ster uitgroeide, kwam hij mij al eens raad vragen. Zo bouwden we een goeie band."



Lees de volledige column van Tom Boonen hier op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.