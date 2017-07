LIVE vanaf 12u10: Op papier tweede massasprint, of beslist wind er anders over en zien we waaiertjes?

Door: redactie

Op papier de tweede massasprint, al kan de wind daar anders over beslissen. In de finale doorkruist het peloton een streek waar het hard kan waaien. Specialisten als de renners van Quick.Step-Floors weten wat dat betekent: alert voorin koersen om de slag niet te missen. Na een passage door het symbolische Schengen in Luxemburg gaat het richting Vogezen. De finish na 207,5 kilometer ligt in Vittel, bekend van het bronwater. De laatste rechte lijn loopt verraderlijk lichtjes bergop, wat in het voordeel moet zijn van de machtssprinters. Nog dit: in Vittel werd in 1968, toen de Tour daar vertrok, voor het eerst een grootscheepse campagne tegen doping aangekondigd.