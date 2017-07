HERBELEEF: Démare pakt etappe, riskeert Sagan diskwalificatie na elleboogstoot?

Dries Mombert

4/07/17 - 16u40

Tour de France Deze vierde etappe wordt op papier de tweede massasprint, al kan de wind daar anders over beslissen. Specialisten als de renners van Quick.Step-Floors weten wat dat betekent: alert voorin koersen om de slag niet te missen. Na een passage door het symbolische Schengen in Luxemburg gaat het richting Vogezen. De finish na 207,5 kilometer ligt in Vittel, bekend van het bronwater. De laatste rechte lijn loopt lichtjes bergop, wat in het voordeel moet zijn van de machtssprinters.

Demare pakt de etappe In de laatste rechte lijn komt Kristoff stevig opzetten, maar tegen de machtsontplooiing van Démare is geen kruit gewassen. Peter Sagan die even voordien nog Cavendish in de dranghekkens kwakte pikt de tweede plaats nog weg.

Nog 500m: zware valpartij Cavendish De boel is compleet verstoord. Greipel in poleposition. Cavendish buitelt na een zwieper van Sagan over de kop. De Brit neemt in zijn zware valpartij ook John Degenkolb mee. Uhhh, Sagan...? #TDF2017:flag-fr: pic.twitter.com/5EQhvLxxHm — CyclingHub (@CyclingHubTV) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Val Thomas Net voorbij de vod gaan ze er plots bij liggen. Geraint Thomas is een van de grootste slachtoffers.

Nog 1 kilometer Het is opnieuw Lotto Soudal die het best zijn treintje op de rails krijgt. Ook Dimension Data en FDJ spelen mee.

Nog 2 kilometer Op een licht hellende strook is het hard tegen onzacht. De slijtage bij de sprintersploegen is groot. Wie kan zijn treintje opzetten?

Nog 3 kilometer Tony Martin buffelt nog eens alles uit zijn kast. De Duitse hardrijder trekt het peloton aan een snelheid van 60 km/u vooruit.

Nog 5 kilometer De bochtige aankomstzone komt zo meteen om de hoek loeren. Bij Sky proberen ze gele trui Thomas en kopman Froome veilig naar de haven te brengen.

De spanning stijgt Terwijl Guillaume van Keirsbulck aan de staart van het peloton bengelt, stijgt de nervositeit. Grivko leest enkele kamikazes de levieten. Van Keirsbulck (WGG) averaged 40.35 km/h, by himself, over 191 km before getting caught by the peloton.#TDF2017 #TDFdata https://t.co/Wzld1I0pZV — letourdata (@letourdata) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Nog 10 kilometer De snelheid gaat nog niet helemaal de hoogte in. Het wordt uitkijken hoe het peloton zich zal gedragen in de bochtige laatste kilometers.

Samentroeping De sprintersploegen organiseren zich in het pak. Vooral de luitenanten van FDJ en BORA Hansgrohe troepen samen voor hun respectievelijke kopmannen Démare en Sagan. © epa.

Nog 15 kilometer Wie anders dan Thomas De Gendt rekent Van Keirsbulck eigenhandig in. De finale kan beginnen.

Prijs voor de strijdlust De prijs voor de strijdlust kan Van Keirsbulck na een onderneming van net geen 200 kilometer niet meer ontglippen. Het gapende peloton verwelkomt hem zo meteen opnieuw in de hoofdmacht. © afp. © photo news.

Nog 20 kilometer De voorsprong is voor het eerst weer gezakt onder de minuut. Het peloton ziet Van Keirsbulck rijden. Het is een kwestie van tijd alvorens onze moedige landgenoot ingerekend wordt.

Nog 25 kilometer voor Van Keirsbulck Met nog een dikke minuut respijt lijkt het liedje van onze landgenoot vooraan stilaan een stille dood te sterven. Het peloton volgt onder aanvoering van Cofidis op 1'10".

Zieke Le Gac Een kleine streep door de rekening voor Arnaud Démare en FDJ, want knecht Olivier Le Gac hangt al de hele dag ziek aan de dokterswagen. Krijgen we een nieuwe opgave? © photo news.

Col des Trois Fontaines De kilometers beginnen door te wegen bij Van Keirsbulck. Op de Col des Trois Fontaines begint de vluchter van Wanty-Groupe Gobert steeds verder door te wiegen. De top ronden lukt wel. De voorsprong: 1'35". Great race of GVK today in #tourdefrance #leadout the last weeks of GVK .. Gianni Meersman #tdf #tdf2017 #dernymen 25 Likes, 1 Comments - Nico Mattan (@nicomattan) on Instagram: "Great race of GVK today in #tourdefrance #leadout the last weeks of GVK .. Gianni Meersman #tdf..."

Bouhanni in zijn thuisbasis? Nacer Bouhanni fietst op bekende wegen. De Fransman van Algerijnse afkomst woont in de streek van Vittel en hoopt vandaag de topspurters te verrassen. Zoals te zien is op onderstaande grafiek knapt zijn team Cofidis meer dan een deel van het werk in de achtervolging op. Sprinters' teams are collaborating to ensure a bunch gallop at Vittel. #TDFdata #TDF2017 pic.twitter.com/QvMuhHLKW6 — letourdata (@letourdata) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Démare de beste van het peloton Sagan en Démare doen een zaakje in de strijd om de groene trui. De twee kemphanen eindigen als tweede en derde in de tussensprint en blijven onder meer Greipel en Kittel voor. Straks zijn er nog 50 punten voor de groene trui te verdienen aan de finish in Vittel. Démare (FDJ) accelerated up to 71.53 km/h on the way to the intermediate sprint.#TDFdata #TDF2017 https://t.co/YhebLhgCsf — letourdata (@letourdata) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Tussensprint is binnen Van Keirsbulck krijgt letterlijk loon naar werken. De koploper haalt de tussensprint en steekt de daarbijhorende 1500 euro op zak. Wat doen de sprinters hier straks en wie durft dan al voluit de spurt aan te gaan?

Nog 50 kilometer Het titanenwerk van Guillaume van Keirsbulck blijft duren. De West-Vlaming rondt de kaap van 150 kilometer in de spits van de wedstrijd. Zijn voorsprong: drie minuten.

Tussensprint komt er dadelijk aan Met de tussensprint in aantocht beloven de volgende kilometers interessant te worden. Met Van Keirsbulck zijn de eerste 20 punten gaan vliegen, wat betekent dat de kandidaten voor de groene trui straks in het peloton nog sprinten voor 17 pinten. Marcel Kittel leidt voorlopig de debatten, met een voorsprong van 9 punten op Arnaud Démare. Wheels in motion.



¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿#TDF2017 pic.twitter.com/wRG0KZYBMm — Le Tour de France UK (@letour_uk) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Gemiddelde snelheid boven 40 km/u De gemiddelde snelheid zakt nauwelijks. Het blijft een teken aan de wand dat Van Keirsbulck aan een niet te onderschatten nummer bezig is. Herbeleef hieronder nog eens hoe de renner van Wanty-Groupe Gobert zijn maximale voorsprong bijeen kon fietsen. Here is how Van Keirsbulck (WGG) created the biggest gap of #TDF2017 so far. #TDFdata pic.twitter.com/ayURBQ7CPP — letourdata (@letourdata) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Nog 75 kilometer Vooraan in het peloton komen steeds meer werkkrachten van de sprinters post vatten. Met nog 75 kilometer voor de boeg heeft solist Van Keirsbulck nog 4'39" van zijn voorsprong over.

GP Samyn Met de GP Samyn heeft Van Keirsbulck voorlopig één overwinning achter zijn naam staan dit seizoen. In 2014 trok de hardrijder in de Driedaagse van De Panne aan het langste eind, toen nog in de kleuren van Etixx-Quickstep. © photo news. © afp.

Peloton op een lint Het peloton wordt op een lang lint getrokken. Geen waaiers voorlopig, de meeste renners spelen gewoon snel een hap naar binnen en keren dan terug.

Nog 100 kilometer Halfweg koers heeft Van Keirsbulck nog 6'22" over. Kan de koploper van Wanty-Groupe Gobert het nog uitzingen tot de Col des Trois Fontaines, de enige helling van de dag?

Kleinzoon Benoni Beheyt De naam viel hieronder al eens: Benoni Beheyt. De grootvader van Guillaume van Keirsbulck mocht op het wereldkampioenschap in 1963 de regenboogtrui aantrekken na een van de beruchtste escapades uit de Belgische wielergeschiedenis.



Daarin zette Beheyt in Ronse kopman Rik Van Looy een neus door de sprint voor eigen rekening te nemen. Van Looy bleef gedesillusioneerd achter, Beheyt werd tot eenieders verbazing wereldkampioen. Na zes jaar in de profwielrennerij hing hij zijn fiets aan de haak in 1968. Benoni Beheyt 1963#UCIDoha2016 pic.twitter.com/CBDorfAt7E — kris mahieu (@krismahieu) Tue Oct 11 00:00:00 MEST 2016

Peuzelwerken in het peloton Er valt weinig te gebeuren in deze fase van de wedstrijd. Van Keirsbulck kwijt zich van zijn hopeloze taak, terwijl het peloton seconde per seconde van de voorsprong wegpeuzelt. © TDW.

Belgisch kampioen Oliver Naesen ging voor de start nog even bij de kapper langs © photo news.

Nog 125 kilometer Door het labeur van De Gendt en Vermote zakt de voorsprong gestaag. De sprintersploegen willen zich dus niet verkijken op de solo van Van Keirsbulck. De voorgift bedraagt op dit moment 8'34". ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ! #TDF2017 pic.twitter.com/JCGJmNI95E — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Voorspring slinkt lichtjes Ook Vermote kan niet wegblijven uit de voorposten van het peloton. De kilometervreter van Quick.Step vergezelt Thomas De Gendt en knabbelt zo een kleine minuut van de voorsprong weg.

Daar is De Gendt Het gezapige tempo van Team Sky moet stilaan wat de hoogte in voor de sprintersploegen. Lotto-Soudal zat een eerste mannetje bij en dan is dat uiteraard niemand anders dan Thomas De Gendt.

Nog 150 kilometer Vooraan wentelt Van Keirsbulck onverstoorbaar de pedalen rond. "Trainingstempo", grapt de West-Vlaming naar zijn ploegwagen. Met dertien minuten voorsprong is er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. A 150km du but, 12'30" d'avance pour @007_GVK / 12'30" lead for Van Keirsbulck with 150km to go #TDF2017 pic.twitter.com/GfMhfZhVyu — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Derde dag in de aanval voor Wanty Wanty-Groupe Gobert maakt dit jaar zijn Tourdebuut en het team van ploegleider Hilaire Van der Schueren laat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgaan. Met Van Keirsbulck tekent het ProContinentale team voor de derde etappe op rij in de aanval. Eerder kleurden ook al Frederik Backaert en Yoann Offredo de vlucht van de dag.

Voorsprong: 12 minuten Terwijl Van Keirsbulck met de handen losjes op het stuur zijn tempo kiest, knapt Sky het voorlopig lichtere werk op in de voorwacht van het peloton. Veel harder dan een gezapige 35km/u gaat het op dit moment niet. © rv. © photo news.

Slechts één molshoop op het parcours Met enkel de Col des Trois Fontaines (4e cat.) op het menu krijgen de renners een vrij vlak parcours voor de kiezen geschoven. Het logische gevolg is dat enkel de groene trui vandaag van schouders kan veranderen. Bij de tussensprint vallen 20 punten te verdienen, aan de finish dan weer 50. © rv.

Herman Frison: "We krijgen vandaag geen waaiers" "Het lijkt me een goede finish voor André Greipel en in de bus hebben we de tactiek en leadout nog eens goed overlopen voor de start. De laatste drie kilometer zijn anders dan in Luik. Toen was het een lang stuk rechtdoor. Nu zijn er meer bochten en rotondes, meer draaien en keren dus", gaat hij verder.



"Als ploeg moet je dat allemaal goed inschatten, bepalen wie op welk moment juist zijn taak moet doen. Er is niet veel wind, vijf tot maximaal tien km per uur wordt voorspeld. Dat is normaal niet voldoende voor waaiers. Indien we in de buurt van de kust zouden koersen, dan zou 10 per uur voldoende zijn, maar hier lijkt dat te weinig. Ik ga niet te hard roepen, maar normaal mag dat niet spelen, al heb ik wel gezegd aan de renners dat ze moeten waakzaam zijn als ze door grote vlaktes rijden. Er moet soms niet veel wind staan opdat het peloton in stukken breekt."

Nog 175 kilometer Het lijkt erop dat we vertrokken zijn voor een one-manshow van enkele uren. Van Keirsbulcks voorsprong bedraagt nu al negen minuten. In het peloton genieten de renners van het zonnetje. © reuters.

Grootste voorsprong in deze Tour Na twintig kilometer is er nog steeds geen beweging te zien in de achtergrond. De voorsprong van Van Keirsbulck loopt op naar de vijf minuten.

Wat nu Guillaume? Van Keirsbulck sprokkelt in een mum van tijd bijna vier minuten. Het peloton laat flink begaan in deze openingsfase en laat de kleinzoon van Benoni Beheyt rustig zijn ding doen. Krijgt hij straks gezelschap of is Van Keirsbulck vertrokken voor een ellenlange solo? Attaque de Van Keirsbulck dès le départ réel, le peloton laisse filer / Van Keirsbulck attacks at the start, no chasers #TDF2017 pic.twitter.com/AUoMqryIhr — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Vittel Met een aankomst in Vittel komt de Tour stilaan weer op bekende wegen. De laatste winnaar in de stad van het gelijknamige bronwater was Nicki Sörensen in 2009. Benieuwd wie vandaag de zegepalm mag claimen op de licht hellende aankomst. Opnieuw spek voor de bek van wereldkampioen Peter Sagan of gaan machtssprinters als Greipel, Kittel en Démare met de overwinning lopen? Nog dit: in Vittel werd in 1968 voor het eerst een grootscheepse campagne tegen doping aangekondigd.

Mondorf-les-Bains Met de start in Mondorf-les-Bains bevinden we ons vandaag in Andy Schleck-land. De voormalige Tourwinnaar van 2010 woont er samen met zijn gezin en baat na zijn wielerpensioen een succesvolle fietswinkel uit. Misschien inspireert de startplaats in het Groothertogdom ook de enige Luxemburger in het peloton, al zal Ben Gastauer bij AG2R vooral zijn deel van het werk moeten opknappen voor Romain Bardet. © photo news. © reuters. © reuters.

Volg alles wat zich afspeelt tussen Mondorf-les-Bains en Vittel vanaf 12u25 hier LIVE.