HERBELEEF: Démare pakt etappe, Sagan kent zijn straf na elleboogstoot

Dries Mombert

4/07/17 - 17u21

Tour de France Deze vierde etappe wordt op papier de tweede massasprint, al kan de wind daar anders over beslissen. Specialisten als de renners van Quick.Step-Floors weten wat dat betekent: alert voorin koersen om de slag niet te missen. Na een passage door het symbolische Schengen in Luxemburg gaat het richting Vogezen. De finish na 207,5 kilometer ligt in Vittel, bekend van het bronwater. De laatste rechte lijn loopt lichtjes bergop, wat in het voordeel moet zijn van de machtssprinters.

Arnaud Démare (FDJ) covered the last 300m at avg 61.76 km/h to claim the first ¿¿¿¿ win of #TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/Pr3oYBAcNN

In de laatste rechte lijn komt Kristoff stevig opzetten, maar tegen de machtsontplooiing van Démare is geen kruit gewassen. Peter Sagan die even voordien nog Cavendish in de dranghekken kwakte pikt de tweede plaats nog weg.

De boel is compleet verstoord. Greipel in poleposition. Cavendish buitelt na een zwieper van Sagan over de kop. De Brit neemt in zijn zware valpartij ook John Degenkolb mee.

Van Keirsbulck (WGG) averaged 40.35 km/h, by himself, over 191 km before getting caught by the peloton. #TDF2017 #TDFdata https://t.co/Wzld1I0pZV

25 Likes, 1 Comments - Nico Mattan (@nicomattan) on Instagram: "Great race of GVK today in #tourdefrance #leadout the last weeks of GVK .. Gianni Meersman #tdf..."

Démare (FDJ) accelerated up to 71.53 km/h on the way to the intermediate sprint. #TDFdata #TDF2017 https://t.co/YhebLhgCsf

Here is how Van Keirsbulck (WGG) created the biggest gap of #TDF2017 so far. #TDFdata pic.twitter.com/ayURBQ7CPP

De naam viel hieronder al eens: Benoni Beheyt. De grootvader van Guillaume van Keirsbulck mocht op het wereldkampioenschap in 1963 de regenboogtrui aantrekken na een van de beruchtste escapades uit de Belgische wielergeschiedenis. Daarin zette Beheyt in Ronse kopman Rik Van Looy een neus door de sprint voor eigen rekening te nemen. Van Looy bleef gedesillusioneerd achter, Beheyt werd tot eenieders verbazing wereldkampioen. Na zes jaar in de profwielrennerij hing hij zijn fiets aan de haak in 1968.

A 150km du but, 12'30" d'avance pour @007_GVK / 12'30" lead for Van Keirsbulck with 150km to go #TDF2017 pic.twitter.com/GfMhfZhVyu

Herman Frison: "We krijgen vandaag geen waaiers"

"Het lijkt me een goede finish voor André Greipel en in de bus hebben we de tactiek en leadout nog eens goed overlopen voor de start. De laatste drie kilometer zijn anders dan in Luik. Toen was het een lang stuk rechtdoor. Nu zijn er meer bochten en rotondes, meer draaien en keren dus", gaat hij verder.



"Als ploeg moet je dat allemaal goed inschatten, bepalen wie op welk moment juist zijn taak moet doen. Er is niet veel wind, vijf tot maximaal tien km per uur wordt voorspeld. Dat is normaal niet voldoende voor waaiers. Indien we in de buurt van de kust zouden koersen, dan zou 10 per uur voldoende zijn, maar hier lijkt dat te weinig. Ik ga niet te hard roepen, maar normaal mag dat niet spelen, al heb ik wel gezegd aan de renners dat ze moeten waakzaam zijn als ze door grote vlaktes rijden. Er moet soms niet veel wind staan opdat het peloton in stukken breekt."