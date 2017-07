Geen benen, geen urine: Philippe Gilbert komt tekort in slot én bij dopingcontrole

Door: redactie

TOUR DE FRANCE 2u20'. Philippe Gilbert deed de derde rit na afloop nog eens voor de helft over in de dopingcontrole. Geen wereldrecord, naar verluidt. "Er zijn gevallen van zeven en acht uur bekend."

Longwy, Rue de Merci, 19u55. Het schemert stilaan en de aankomstzone is bijna volledig opgebroken. Alleen de vrachtwagen van de dopingcontrole staat nog pal. Gedeeltelijk. Zelfs het gele bordje 'Contrôle Antidopage' is verwijderd. Leunend tegen het rechtervoorwiel: een zwarte Specialized S-Works met kaderplaatje 104. Philippe Gilbert daalt het trapje af, Quick.Step Floors-teamdokter Toon Cruyt in zijn spoor. Zichtbaar opgelucht, beide heren. Verlost van wat moest. Liefst 2u20' deed 'Phil' over zijn plasje. Ter vergelijking: Greg Van Avermaet was er op vijf minuten van af. "Goh, dat was lang. Voor mij, voor die controleurs, voor jullie, journalisten... Sorry, bij deze. En dank voor het wachten. We hebben werkelijk alles geprobeerd. Kraan laten lopen, een biertje uit de ijskast van Sporza Radio... Niks hielp."



Buiten, aan het dranghekken, hing een hilarische sfeer. Met ploegleider Wilfried Peeters in de rol van entertainer. "Op 50 kilometer van de finish, op de laatste klim, is hij nog gaan plassen. Mag je nooit doen. Dat wéét je, als renner. (grinnikt) En eenmaal het komt, stopt het niet meer. Je zal zien. In de elf kilometer naar het hotel zullen we nog zes keer moeten stoppen." Gilbert zag zijn fout in. "Ik dronk ook té weinig in de finale. Twee drinkbussen, het equivalent van één liter. Onvoldoende, in dit warme, vochtige weer. Ik heb veel gezweet. En raakte gedehydrateerd. Tja, c'est la nature, hein. Je opjagen maakt het in zo'n geval alleen maar erger. Hoe ik de tijd heb gedood? Wat keuvelen met die mensen. Over koetjes en kalfjes. Naar verluidt is die 2u20' geen wereldrecord. Zelf maakten ze gevallen mee van zeven en acht uur. (lacht) In vergelijking daarmee ben ik dus nog snel klaar."



