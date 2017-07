Onze videoman brengt zieke superfan naar Sagan: "Stay strong, my friend"

Mathieu Goedefroy

3/07/17 - 20u53

© Kos.

video

Peter Sagan was vandaag de held van de dag in de Tour de France. De Slovaak won op indrukwekkende wijze de derde rit, maar er is meer. Marc De Becker (49), een jongdemente rolstoelpatiënt en superfan van Sagan, wilde zijn idool belonen met een originele biermand.



Onze videoman zorgde ervoor dat beiden mekaar konden ontmoeten aan het hotel van Bora-Hansgrohe, meteen na de aankomst in Longwy. "Stay strong, my friend", was de boodschap van de wereldkampioen.