Van Avermaet: "Alles liep eigenlijk perfect, maar op zo'n aankomst is Sagan moeilijk te kloppen"

Tour de France Greg Avermaet moet vrede nemen met een vierde plaats in Longwy. De olympische kampioen had de derde Tourrit nochtans met stip aangeduid, maar Sagan bleek te sterk. "De sterkste heeft gewonnen", gaf Van Avermaet toe, "ik ben wel ontgoocheld, maar hij was gewoon beter."

© afp. "Ik zat ideaal geplaatst op het einde en had alles vooraf ook goed verkend. Eigenlijk liep het redelijk perfect", aldus de BMC-renner. "Ik probeerde van ver aan te gaan om Sagan uit zijn kot te lokken. Zo zou hij van ver moeten aangaan, maar net dan schiet hij uit zijn klikpedaal. Dat lijkt misschien een voordeel voor mij, maar dat was in mijn nadeel, want ik had gehoopt uit zijn slipstream te kunnen komen en er misschien wel over te geraken."



"Ik dacht dat er bij een vroege aanzet een kans was om uit Sagans wiel te komen. Dat is de enige manier om hem te verslaan, want man tegen man is het moeilijk om hem te kloppen. Ik denk dat de sterkste gewonnen heeft. Ik had misschien nog iets dichter kunnen eindigen, maar dan had alles perfect moeten lopen en dat heb je niet altijd. Ik ben tevreden hoe ik gesprint heb, maar de beste wint."



Van Avermaet was ook een beetje verrast door de aanval van zijn kopman Richie Porte. "Dat had ik niet verwacht, maar dat kwam eigenlijk goed uit. Iedereen zat 'à bloc' en dat is beter voor mij om dan mijn sprint te doen. Het was goed voor hem en goed voor mij. Ik ben wel tevreden, ik had natuurlijk liever gewonnen, maar als je op zo'n manier verliest, moet je ook niet te ontgoocheld zijn." Lees ook Sagan: "Wat verandert er nu in de wereld als ik de groene trui win? Niets, toch?

Backaert: "Ik heb het gevoel dat we als vluchters vandaag niet slim gereden hebben" © belga. Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) maakte deel uit van de vroege vlucht in de derde etappe van de Tour de France. De prijs voor de Strijdlust kreeg hij niet, die ging naar de Fransman Lilian Calmejane.



Backaert reed in totaal 160 kilometer in de aanval en werd op zo'n 40 kilometer van de meet gegrepen door het peloton. "Ik was de eerste renner die probeerde, maar ik raakte niet weg", doet hij zijn verhaal. "Daarna was het de beurt aan Guillaume Van Keirsbulck, maar ook hij werd gegrepen. Op het eerste klimmetje sprongen drie renners weg en het peloton gaf zijn zegen. Ik kon de aansluiting nog maken, maar dat was toch een serieuze inspanning. Door de tegenwind was het vandaag wel een moeilijke dag om in de ontsnapping te zitten."



"Voor de bergpunten had ik wat pech. Ik kon toch nog tweede worden in de tussenspurt en op die manier wat prijzengeld meenemen. Op de tweede klim sprongen Politt en Brown weg, ik weet niet echt waarom. Ik heb het gevoel dat we als vluchters vandaag niet slim gereden hebben en blik vooral terug op een lastige dag." © photo news.

Wellens: "We zijn naar die helling gesprint, maar dat was te verwachten" Lotto Soudal zag met Tim Wellens (13e) en Tiesj Benoot (15e) twee renners eindigen in de top 15. "Veel meer zat er niet in", klonk het in koor na de derde Touretappe.



Ik wist dat het vandaag super moeilijk zou zijn", zei Wellens na afloop. "In een ideaal scenario zou ik aan de voet vol door zijn gegaan, maar ik zat een klein beetje te ver op dat moment en toen is iedereen op zijn positie gebleven. Op het eind was het echt super lastig, we zijn echt naar die helling gesprint, maar dat was te verwachten. Het ging snel, ik had gelukkig de steun van André Greipel en Marcel Sieberg eerst en daarna Lars Bak."



"Op zo'n finish heb je echt geluk nodig. Indien ik de kans had gekregen, dan was ik aan de voet vol doorgegaan en wie weet wordt dan een beetje getwijfeld. Je weet nooit, maar ik ben ook realistisch genoeg om te beseffen dat die kans klein was. Op zo'n finish was dat de enige manier voor mij om te winnen. Want zo bergop sprinten met de allerbesten, dan weet ik dat het moeilijk wordt." © TDW.