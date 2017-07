Sagan: "Wat verandert er nu in de wereld als ik de groene trui win? Niets, toch?

Dries Mombert

© TDW.

Tour de France Peter Sagan heeft zijn achtste ritzege beet in de Tour de France. De wereldkampioen sprintte naar de zege in Longwy voor Michael Matthews en Daniel Martin. "Mijn timing was niet perfect", geeft hij toe, "dus smaakt deze zege meer dan zoet."

Sagan kende even een moment van vertwijfeling toen Richie Porte wegsprong op 800 meter van het eind. "Hij sloeg een klein gaatje, maar het was nog ver", aldus Sagan. "Uiteindelijk dacht ik toch: ik ga. Maar dat was met nog 400m te gaan veel te vroeg. 'Fuck' ging er even door mijn hoofd." "Vervolgens startte ik mijn sprint en schoot ik uit mijn pedaal. Ik dacht: opnieuw een fout, wat gebeurt er vandaag?. Matthews kwam nog gevaarlijk opzetten, maar gelukkig kon ik hem nog net afhouden. Het is jammer voor hem, maar goed, dat hoort bij koers. Ik ken Michael goed. We wonen beiden in Monaco en gaan soms samen iets eten. Onze vrouwen komen ook goed overeen. Ze zijn allebei afkomstig uit Slovakije en drinken soms een koffie samen."

"Wat verandert er in de wereld als ik die groene trui win? Niets toch?"

© photo news.

"Maar uiteraard ben ik in de eerste plaats blij met de overwinning, een vroege zege is altijd fijn. Of ik stress had? Druk, wat is dat", lachte een goedgeluimde wereldkampioen. "Deze zege is er één van de ploegmaten. Ze hebben een fantastisch werk gedaan, de hele dag op kop gereden en dat was niet gemakkelijk met de kopwind en de technische stukken op het parcours. Vooral ook mijn broer Juraj plooide zich dubbel om de vluchters terug te grijpen."



Marcel Kittel behoudt de groene trui met 66 punten, Sagan nadert op een derde plaats met 50 punten. Hoe graag wil hij dat dat record evenaren van Erik Zabel van zes groene truien? "Dat is niet belangrijk", verraste hij, "we bekijken het dag per dag. Wat verandert er in de wereld als ik die groene trui win? Niets toch? Er zijn andere dingen in de wereld die belangrijk zijn dan wielrennen."



Sagan wordt dit jaar vader in september of oktober. "Tuurlijk was ik emotioneel toen ik het nieuws vernam, het was een 'big party'. Toch denk ik dat mijn leven pas gaat veranderen bij de geboorte, nu merk ik er nog niet veel van. Ik ben vooral aan het fietsen. Ja, de buik van Katarina groeit, dat wel. Ik hoop in de eerste plaats dat de baby gezond is, dat is het belangrijkste in het leven."