Oppermachtige Sagan schiet uit klikpedaal, maar heerst op de slotklim in Longwy

Dries Mombert

3/07/17 - 17u36

© belga.

Tour de France De derde etappe in de Tour is een prooi geworden voor Peter Sagan. In een heuvelachtige etappe tussen Verviers en Longwy toonde hij zich in een sprintje bergop de beste van een uitgedund peloton. Leider Geraint Thomas kwam niet in grote problemen en behoudt zo zijn leiderspositie in het algemene klassement.

Brown voor bolletjestrui, De Gendt rijdt kopgroep aan flarden Ondanks een slakkengangetje in het peloton kregen de zes vooraan geen al te grote voorsprong. Toch was dit genoeg voor Nathan Brown om zijn zinnen te zetten op de bolletjestrui van Taylor Phinney. Brown toonde zich de beste bovenop twee kleinere beklimmingen en sprokkelde zo net voldoende punten om zijn ploegmaat bij Cannondale uit de bergtrui te fietsen.



Door de golvende aard van het parcours was de slijtage groot bij de koplopers. Met nog vijftig kilometer op de teller ontbond De Gendt daarom nog eens zijn duivels. Met Calmejane en Perichon trok hij in één ruk naar de vluchters en daar werd niet al te lang getalmd.



Samen met Calmejane peerde De Gendt onverstoorbaar in de spits van de wedstrijd. De medevluchters gingen één voor één overboord, maar met nog twintig kilometer te gaan was ook het liedje van De Gendt plots uit. © afp.