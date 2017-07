Valverde vanop ziektebed: "Beetje bij beetje verbeteren"

Door: Mike De Beck

3/07/17 - 15u14

video

Onfortuinlijker kan je de Ronde van Frankrijk niet beginnen. Alejandro Valverde knalde in de allereerste rit in een kletsnatte bocht staalhard tegen de nadarhekken. Met een gebroken knieschijf tot gevolg. Vandaag, na zijn operatie, had 'El Imbatido' met ingepakte knie vanop zijn ziektebed nog een boodschap voor zijn fans. "Hier zijn we, 36 uur na de operatie. Dag per dag en beetje bij beetje gaan we nu verbeteren", aldus de superknecht van Nairo Quintana. De Colombiaanse kopman van Movistar zal het zonder zijn helper moeten doen.