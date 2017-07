LIVE: Zes koplopers rijden Luxemburg binnen, ook een Belg mee vooraan

Door: redactie

3/07/17 - 13u06

De Tour verlaat België, maar vandaag zijn onze landgenoten aan zet. Van Avermaet, Gilbert, Wellens, Benoot, Bakelants, Keukeleire: allemaal hebben ze de etappe naar Longwy aangestreept. De aankomst ligt bovenaan de Côte des Religieuses, 1,6 kilometer klimmen aan 5,8 procent. Op maat van de Belgen, én Peter Sagan.

Cav overtuigt in het peloton In het peloton toont Cavendish zich heer en meester. De Brit duikt met Colbrelli naar de streep en steekt er net op tijd zijn wiel voor. Swift, Démare en Greipel volgen gezwind. De kruimels zijn verdeeld.

Pollit pakt de punten en 1500 euro Niels Pollit is de enige die vooraan tuk is op de tussensprint. Met een stevige versnelling jast hij weg bij Backaert en co. Onze Belg legt beslag op de tweede plaats, terwijl Sicard als derde doorkomt.

Wielertoeristentempo Ondertussen is het tempo gereduceerd tot een waar slakkengangetje. Op een lange strook vals plat met wind op de kop rijden de renners in het peloton amper 18km/u.

Straks sprinten De tussensprint van de dag nadert intussen met rasse schreden. Binnen drie kilometer wordt het gros van de punten onder de zes vluchters verdeeld. Benieuwd wie straks in het peloton nog meespringt in de dans om punten voor de groene trui.

45.000 supporters in Verviers Intussen is ook het aantal supporters dat naar Verviers is afgezakt om de start van de derde rit van de Tour de France bij te wonen bekend. Ruim 45.000 gegadigden zagen de renners vertrekken. De strenge veiligheidsmaatregelen konden de pret niet bederven. "Er hing een heel ontspannen sfeer en ik zag niets dan lachende gezichten", aldus Tourbaas Christian Prudhomme. © afp.

Tweede Tourland aan de beurt De Tourpassage in België behoort dit jaar definitief tot het verleden. De zes koplopers rijden het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg binnen. De aankomst in Longwy ligt dan weer net binnen de Franse landsgrenzen. Het peloton volgt op exact twee minuten.

'Zigge zagge' in het hotel van Quick.Step-Floors

Claeys: "Kinesist heeft zijn werk gehad" Een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij in de etappe van gisteren was Dimitir Claeys. De Tourdebutant van Cofidis ramde een vluchtheuvel en bezeerde daarbij vooral zijn linkerelleboog.



"Het wordt een zware dag voor mij. Mijn linkerelleboog is behoorlijk gehavend. Het is geen breuk, maar het doet toch veel pijn. Ik heb moeite om mijn arm te strekken en te plooien, de kinesist heeft gisteravond toch wel zijn werk gehad."

Vertrouwd beeld in het peloton Met een kleine twee minuten voorsprong rijden de koplopers Vielsalm binnen. Vooraan het peloton zien we intussen een vertrouwd beeld: Julien Vermote, die samen met Sky-renner Christian Knees het peloton bij de hand neemt. © photo news.

Van Avermaet: "Positionering voor de helling zal heel belangrijk zijn" Ook Greg Van Avermaet heeft zijn zinnen op de rit van vandaag gezet. "Ik verkende de finish in Longwy een maand geleden al in de Ronde van Luxemburg. Wanneer ik de helling zag, kreeg mijn zelfvertrouwen een boost. positionering voor de helling zal heel belangrijk zijn, dan is het aan de benen. Ik heb niet het hele team achter me staan, dus het wordt moeilijk om de rit te controleren."

Vluchters op Spa Francorchamps De zes vluchters zijn ondertussen aangekomen op het circuit van Spa Francorchamps en het gaat in een razende vaart naar beneden.

Nate Brown pikt bergpunt mee Er is een punt te verdienen op de Côte de Sart en die is voor Nathan Brown. Hij heeft nog een punt minder dan zijn ploegmakker en drager van de bolletjestrui Taylor Phinney. © kos.

Zes renners kiezen het ruime sop Met zes zijn ze vandaag in de vlucht van de dag. Met Frederik Backaert (Wanty Groupe Gobert) zit er ook een landgenoot mee vooraan. Nils Politt (Katusha-Alpecin), Adam Hansen (Lotto-Soudal), Romain Hardy (Fortuneo-Oscaro), Nathan Brown (Cannondale-Drapac) en Romain Sicard (Direct Energie) sluiten mee aan in de spits van de koers. Ze hebben een voorgift van zo'n twee minuten.

Sagan: "In goede vorm" Met de lichte helling Côte des Religieuses als finish vandaag behoort ook Peter Sagan tot een van de kanshebbers voor de ritzege. "Lange etappe vandaag door België, Luxemburg en Frankrijk! Ik ben goed in vorm en we zullen ons best doen", plaatste de tweevoudige wereldkampioen op Twitter.

Gilbert staat talrijk opgekomen pers te woord Goedemiddag wielerliefhebbers! Vandaag start de Tour voor de tweede etappe in lijn in Verviers. De thuisbasis van niemand minder dan Philippe Gilbert. Aan de start weet de talrijk opgetrommelde pers de weg naar 'Phil' wel te vinden, want de renner van Quick.Step Floors maakt kans op de ritzege in Longwy.