LIVE: Zes koplopers op circuit Spa Francorchamps, ook een Belg mee vooraan

Door: redactie

3/07/17 - 13u06

De Tour verlaat België, maar vandaag zijn onze landgenoten aan zet. Van Avermaet, Gilbert, Wellens, Benoot, Bakelants, Keukeleire: allemaal hebben ze de etappe naar Longwy aangestreept. De aankomst ligt bovenaan de Côte des Religieuses, 1,6 kilometer klimmen aan 5,8 procent. Op maat van de Belgen, én Peter Sagan.

Ook Greg Van Avermaet heeft zijn zinnen op de rit van vandaag gezet. "Ik verkende de finish in Longwy een maand geleden al in de Ronde van Luxemburg. Wanneer ik de helling zag, kreeg mijn zelfvertrouwen een boost. positionering voor de helling zal heel belangrijk zijn, dan is het aan de benen. Ik heb niet het hele team achter me staan, dus het wordt moeilijk om de rit te controleren."

Long @letour stage today, through Belgium, Luxembourg and France! I feel in good form and we will try our best pic.twitter.com/PgwFjAsRVe

Fantastic atmosphere here in Verviers, the hometown of @PhilippeGilbert #TDF2017 pic.twitter.com/fW9poRb9xj

Goedemiddag wielerliefhebbers! Vandaag start de Tour voor de tweede etappe in lijn in Verviers. De thuisbasis van niemand minder dan Philippe Gilbert. Aan de start weet de talrijk opgetrommelde pers de weg naar 'Phil' wel te vinden, want de renner van Quick.Step Floors maakt kans op de ritzege in Longwy.

Twee ritten heeft Greg Van Avermaet (32) met stip aangeduid in deze Tour. De etappe van vandaag en die van 15 juli naar Rodez, waar hij twee jaar geleden internationaal doorbrak. Wordt Longwy straks ook zo'n naam die aan Van Avermaet blijft kleven? De Oost-Vlaming grijnst een keer. "Eerlijk, tot een paar weken geleden had ik nog nooit van Longwy gehoord. Maar goed, Rodez kende ik ook niet en die naam ga ik nooit meer ­vergeten."



Sagan, Kwiatkowski, Matthews

Longwy ligt dan wel in Luxemburg, de renners en journalisten hebben er samen een aankomst voor Belgen van gemaakt. "Beetje logisch", vindt Van Avermaet. "Want die rit naar Luik was niks voor ons. We hebben geen sprinters. En de vorige Touraankomst in ons land, in Hoei, was ook niet op onze maat. Dan moet dit ons beter liggen. Ik hoop dat het een leuk Belgisch onderonsje wordt. Ik zou het geen Vlaamse aankomst noemen, het is ­eerder iets uit de Ardennen. Eerst 800 meter vrij steil omhoog en dan nog een uitloper van 600 meter. Interessant."



De Belgen staan aan te schuiven, maar niet ­alleen zij. Ook de grote vedetten à la Sagan, Kwiatkowski, Degenkolb, Matthews en ­Daniel Martin hebben ambitie. Als Van Avermaet wil winnen, zal hij top moeten zijn, want het is niet tegen Janneke en Mieke dat hij het opneemt. "Akkoord, maar ik ben zelf ook niet Janneke of Mieke. Het zal op het scherp van de snee zijn. Ik heb de rit en de aankomst verkend en ik vind het mooi wat ik gezien heb, maar dat garandeert niks. Vorig jaar vond ik de aankomst van de tweede rit ook heel mooi en toen werd ik maar achtste."



Volg alles wat zich afspeelt tussen Verviers en Longwy vanaf 12u15 hier LIVE.