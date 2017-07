LIVE: Sagan knalt naar de etappezege op de Côte des Religieuses

Dries Mombert

Tour de France De Tour verlaat België, maar vandaag zijn onze landgenoten aan zet. Van Avermaet, Gilbert, Wellens, Benoot, Bakelants, Naesen: allemaal hebben ze de etappe naar Longwy aangestreept. De aankomst ligt bovenaan de Côte des Religieuses, 1,6 kilometer klimmen aan 5,8 procent. Op maat van de Belgen, én Peter Sagan.

Sagan met overmacht Sagan slingert zich samen met een sterke Majka met naar het wiel van Porte en overschouwt het veld alvorens zijn sprint te beginnen.

Porte begint De favorieten op de dagzege en de eindwinst laden hun pistolen. Porte en Contador openen de debatten.

Nog anderhalve kilometer De paarden zijn gelost op de slotklim. Van Avermaet kijkt achterom en kijkt pardoes in de lonkende Stybar. Sagan maakt met sprekend gemakt enkele plaatsen goed.

Matthews en Sagan vooraan Matthews en Sagan tonen ook hun gelaat vooraan. Nog een opvallende aanwezige op de voorposten: Frans kampioen Arnaud Démare. Kan hij de favorieten straks verrassen?

Nog 5 kilometer De afdaling naar de slotklim is ingezet. Schär gidst het peloton met Van Avermaet in zijn zog.

BMC zet Porte en Van Avermaet in poleposition Het positioneren is intussen volop aan de gang. BMC leidt de debatten voor Porte en Van Avermaet, maar ook de jongens van Quick.Step zijn niet uit de voorwacht van het peloton weg te slaan.

Côte des Religieuses Met een aankomst op de Côte des Religieuses blijft de koers het naar ouwer gewoonte in de katholieke namen zoeken. Nog even ter herinnering de slotklim is met een lengte van 1,6 kilometer goed voor een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%. #TDF2017 #TDF ¿¿ -21K Este es el ascenso final Côte des Religieuses 1.6 kilometros al 5.8% pic.twitter.com/kmxxNzPen7 — Mundo Ciclistico (@mundociclistico) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017

Valpartij Bozic In een jagend peloton gaat Bozic tegen de vlakte. De Sloveen van Bahrain Merida likt zijn wonden, terwijl het peloton Calmejane inrekent. Nog 10 kilometer.

Doorkomst Côte de Villers-la-montagne Calmejanes onderneming laat van zijn pluimen. De Fransman verliest een kleine halve minuut op het voorlaatste klimmetje, maar rondt wel nog als eerste de top.

Calmejane solo Het is Calmejane menens. De jonge Fransman kijkt niet om en jast stevig door richting het voorlaatste klimmetje van de dag. Waar strandt het schip van deze 24-jarige baroudeur?

Hardy breekt en ook De Gendt plooit verrassend Romain Hardy had het al even zweten, maar gooit nu finaal de handdoek in de ring. Opvallend genoeg moet ook De Gendt de rol lossen. Direct Energie-renner Calmejane lijkt de sterkste man vooraan en gaat solo op een hellende strook. © belga.

Tempo zakt lichtjes vooraan Het strakke tempo van De Gendt en co lijkt nu toch iets minder te worden. Het peloton nadert tot op een dikke minuut. Met nog een twintigtal kilometer voor de boeg kan de finale nu helemaal beginnen. © belga.

Hard tegen onzacht Ook in het peloton gaat het nu oerend hard. De nervositeit voor de finale begint duidelijk al te spelen, terwijl Bardet net voor het binnenrijden van Frankrijk tussen de wagens komt aansluiten. Het verschil van anderhalve minuut tussen het peloton en de koplopers blijft ongewijzigd.

Problemen voor Bardet Romain Bardet heeft het opnieuw vlaggen. De Franse hoop op een eerste zege sinds Bernard Hinault in 1985 heeft een mechanisch probleem en is zo opnieuw op achtervolgen aangewezen. Domont en Gautier wachten hun kopman op.

Vier koplopers met anderhalve minuut voorsprong Backaert en Sicard mogen een kruis maken over hun ontsnapping. Het peloton loopt de twee in, terwijl het vooraan geen halve seconde stilvalt. Enkel Romain Hardy maakt de sprong naar De Gendt, Calmejane en Perichon. © afp.

Leiderstrio in de maak Calmejane, De Gendt en Perichon jassen stevig door en rijden hun zes kompanen de nek af. Krijgen we zo dadelijk een leiderstrio?

Slijtage begint vooraan Het blijft op en af gaan en dat zorgt voor slijtage bij de koplopers. De verse krachten zorgen gelukkig voor een nieuwe wind én een dwingend temo. De voorsprong loopt zo opnieuw op tot anderhalve minuut.

Kopgroep van negen De samensmelting vooraan is een feit. Met De Gendt en Bak (Lotto-Soudal), Perichon en Hardy (Fortuneo) en Calmejane en Sicard (Direct Energie) hebben we zo plots drie koppels in de spits van de wedstrijd. Nog 55 kilometer te gaan. #TDF2017 @DeGendtThomas has made the jump to the front group with @HansenAdam! Nine riders in front now at 50km from the finish. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017

Valpartij Cataldo en Vuillermoz Onder meer door een lichte valpartij middenin het pak laat het peloton de drie aanvallers begaan. Een hergroepering komt eraan. © belga.

Animo in het peloton Na een rustig kabbelend middenrif is er opnieuw wat venijn in de wedstrijd geslopen. Terwijl de voorsprong van de zes koplopers is gezakt onder de minuut roeren De Gendt, Calmejane (Direct Energie) en Perichon (Fortuneo) zich.

Frederik Backaert: vaste waarde bij de Mattentaarttrappers Met Frederik Backaert hebben we tot slot ook een landgenoot die de vlucht van de dag kleurt. De 27-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert toonde zich in de afgelopen Dauphiné ook al eens in een lange ontsnapping. In de derde etappe strandde hij toen op een derde plaats. Backaert maakt zoals veel Belgische profrenners ook deel uit van een trainingsgroepje. Samen met Laurens De Vreese en Laurens De Plus vertegenwoordigt hij de Mattentaarttrappers in het wielerpeloton. © TDW.

Adam Hansen: recordman met eigen schoenmerk Over Adam Hansen kunnen we heel wat vertellen, maar de Australiër van Lotto-Soudal staat sinds enkele jaren vooral bekend omwille van krankzinnig record. Eentje die hij vandaag trouwens blijft scherper stellen, want Hansen is aan zijn achttiende opeenvolgende grote wielerronde bezig.



Bovendien ontwikkelt hij in zijn vrije tijd wielerschoenen en won hij ook al twee edities van de illustere Crocodile Trophy, volgens velen de zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld. © afp.

Nils Politt: trainingsmakker van Greipel en co Na de Grand Départ in Düsseldorf toont Duitsland vandaag opnieuw zijn kleuren. Nils Politt neemt vooraan de honours waar voor Katusha en staat geboekstaafd als een van de grotere Duitse wielertalenten. De 24-jarige bonk zit onder meer met André Greipel en Phil Bauhaus samen in een trainingsgroepje. © TDW.

Nathan Brown: op zoek naar eerste profzege Net als Hardy is ook Nathan Brown aan zijn eerste Tour bezig. De 26-jarige Amerikaan reed in het verleden wel al de Giro en de Vuelta. Brown zoekt bovendien nog steeds naar een zege in zijn bestaan als profwielrenner. © photo news.

Tourdebutant en naamgenoot Hardy De stap van Romain Sicard naar Romain Hardy is snel gezet. Net als zijn naamgenoot is Hardy 28 jaar oud en rijdt hij ook al ettelijke jaren voor Franse wielerploegen. Zijn belangrijkste zeges: een etappe in de Ronde van de Toekomst en een zege in het Circuit de l'Ain. Ce soir retrouvez @romainhard sur le plateau des @RoisDeLaPedale sur @EurosportFrance @FortuneoOscaro #TeamOscaro #tourdefrance2017 pic.twitter.com/98Fwmmi8tj — Team Oscaro (@TeamOscaro) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017

Romain Sicard: wereldkampioen 2009 Met Romain Sicard vinden we een voormalige wereldkampioen terug bij de koplopers. De renner van Direct Energie won in 2009 het wereldkampioenschap voor beloften en stapte daarna onmiddellijk over naar de weg. De Franse Bask probeerde het aanvankelijk bij Euskaltel, maar rijdt intussen al enkele jaren in Franse loondienst. #TDF2017 @petitper et @sicard_romain vont prendre le départ de leur 4e Tour de France ! ¿ pic.twitter.com/8W5Eoif5qC — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) Sat Jul 01 00:00:00 MEST 2017

Voorsprong schommelt rond 2'30" Met nog zeventig kilometer te gaan tot het volgende heuveltje ligt de wedstrijd opnieuw in zijn plooi. Het ideale moment dus om de zes koplopers nog eens bij naam te noemen: Romain Hardy (Fortuneo), Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Romain Sicard (Direct Energie), Nathan Brown (Cannondale), Nils Politt (Katusha) en Adam Hansen (Lotto-Soudal).

Hergroepering Ook Politt heeft zich intussen laten inlopen. Het bonte gezelschap van zo-even is op die manier weer herenigd. We hebben dus opnieuw een kopgroep van zes renners. © photo news.

Wachtende Brown Brown heeft waarvoor hij gewerkt heeft. Met twee punten bovenop de Côte d'Eschdorf mag de Amerikaan twee punten bijschrijven op zijn bergprijsconto. Met drie stuks in totaal is de renner van Cannondale morgen zo goed als zeker van een dagje in de bollentrui.

Brown lost Politt nu al Brown wil graag zijn ploegmaat Phinney aflossen in het klassement om de bollentrui. Politt krijgt het lastig en moet zijn metgezel laten rijden. Met een stijgingspercentages van 9,3% is de Côte d'Eschdorf ook beter op het lijf geschreven van de lichter gebouwde Amerikaan. Nathan Brown commence déjà à décramponner Nils Pollitt ! Le maillot à pois va changer d'épaules mais restera à la Cannondale. #TDF2017 pic.twitter.com/QH2ivGQbQS — Le Gruppetto (@LeGruppetto) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017

Halve minuut voorsprong De stroomstoot van Politt en Brown heeft duidelijk zijn effect gehad. De voorsprong van de twee op het peloton loopt op tot een kleine drie minuten. De vier andere vluchters volgen op dertig seconden. We beginnen zo meteen aan het derde heuveltje van de dag: de Cöte d'Eschdorf.

Versplintering in de kopgroep Brown en Pollit hebben het gehad met het lanterfantende tempo. Na hun bergsprintje trekken de twee er samen vandoor. Hansen, Backaert, Hardy en Sicard zijn op achtervolgen aangewezen. Fact: this is how you prep for polka dots at the Tour. @cannondalePro @Ride_Argyle @taylorphinney @philsfondo pic.twitter.com/uK17hLy51P — Phil Gaimon (@philgaimon) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Politt loopt opnieuw weg met de punten Na wat gepoker heeft Backaert er vooraan een lel op. Brown probeert zich naar het wiel te slingeren van de Belg van Wanty-Groupe Gobert, maar brengt zo ook Politt terug. De Duitser is de lachende derde en loopt met het bergpuntje weg.

Côte de Wiltz Met 3,1 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent zijn de zes vluchters aan hun beklimming van de Côte de Wiltz begonnen. Bovenaan de Luxemburgse puist wacht één puntje voor het bergklassement. Toont Brown zich wederom de beste? © photo news.

Valverde is al bezig aan zijn revalidatie Amper twee dagen na zijn noodlottige val is Alejandro Valverde al aan zijn revalidatie begonnen. De Spanjaard toont in een filmpje op zijn Twitterpagina zijn werkzaamheden bij de fysiotherapeut. 36 horas después de la operación ya empezamos las labores de fisioterapia ¿¿ Vamos! pic.twitter.com/xfoxvBS7AH — alejandro valverde (@alejanvalverde) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017

Cav overtuigt in het peloton In het peloton toont Cavendish zich heer en meester. De Brit duikt met Colbrelli naar de streep en steekt er net op tijd zijn wiel voor. Swift, Démare en Greipel volgen gezwind. De kruimels zijn verdeeld.

Pollit pakt de punten en 1500 euro Niels Pollit is de enige die vooraan tuk is op de tussensprint. Met een stevige versnelling jast hij weg bij Backaert en co. Onze Belg legt beslag op de tweede plaats, terwijl Sicard als derde doorkomt. On commence à avoir faim, c¿est l¿heure du ravitaillement ! ¿¿¿¿#TDF2017 pic.twitter.com/KV8Q8PsWOT — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) Mon Jul 03 00:00:00 MEST 2017

Wielertoeristentempo Ondertussen is het tempo gereduceerd tot een waar slakkengangetje. Op een lange strook vals plat met wind op de kop rijden de renners in het peloton amper 18km/u.

Straks sprinten De tussensprint van de dag nadert intussen met rasse schreden. Binnen drie kilometer wordt het gros van de punten onder de zes vluchters verdeeld. Benieuwd wie straks in het peloton nog meespringt in de dans om punten voor de groene trui.

45.000 supporters in Verviers Intussen is ook het aantal supporters dat naar Verviers is afgezakt om de start van de derde rit van de Tour de France bij te wonen bekend. Ruim 45.000 gegadigden zagen de renners vertrekken. De strenge veiligheidsmaatregelen konden de pret niet bederven. "Er hing een heel ontspannen sfeer en ik zag niets dan lachende gezichten", aldus Tourbaas Christian Prudhomme. © afp.

Tweede Tourland aan de beurt De Tourpassage in België behoort dit jaar definitief tot het verleden. De zes koplopers rijden het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg binnen. De aankomst in Longwy ligt dan weer net binnen de Franse landsgrenzen. Het peloton volgt op exact twee minuten.

'Zigge zagge' in het hotel van Quick.Step-Floors Behind the scenes of yesterday's celebration #TDF2017 #WayToRide 354 Likes, 2 Comments - Quick-Step Floors Cycling Team (@quickstep_team) on Instagram: "Behind the scenes of yesterday's celebration #TDF2017 #WayToRide"

Claeys: "Kinesist heeft zijn werk gehad" Een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij in de etappe van gisteren was Dimitir Claeys. De Tourdebutant van Cofidis ramde een vluchtheuvel en bezeerde daarbij vooral zijn linkerelleboog.



"Het wordt een zware dag voor mij. Mijn linkerelleboog is behoorlijk gehavend. Het is geen breuk, maar het doet toch veel pijn. Ik heb moeite om mijn arm te strekken en te plooien, de kinesist heeft gisteravond toch wel zijn werk gehad."

Vertrouwd beeld in het peloton Met een kleine twee minuten voorsprong rijden de koplopers Vielsalm binnen. Vooraan het peloton zien we intussen een vertrouwd beeld: Julien Vermote, die samen met Sky-renner Christian Knees het peloton bij de hand neemt. © photo news.

Van Avermaet: "Positionering voor de helling zal heel belangrijk zijn" Ook Greg Van Avermaet heeft zijn zinnen op de rit van vandaag gezet. "Ik verkende de finish in Longwy een maand geleden al in de Ronde van Luxemburg. Wanneer ik de helling zag, kreeg mijn zelfvertrouwen een boost. positionering voor de helling zal heel belangrijk zijn, dan is het aan de benen. Ik heb niet het hele team achter me staan, dus het wordt moeilijk om de rit te controleren."

Vluchters op Spa Francorchamps De zes vluchters zijn ondertussen aangekomen op het circuit van Spa Francorchamps en het gaat in een razende vaart naar beneden. Dat is toch te zien op de beelden hieronder. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 6 bolides à l'avant / racing cars at the front. @F1 #SpaFrancorchamps pic.twitter.com/8mTsk1S8o5 — Le Tour de France (@LeTour) © anp. Some serious horsepower on show at Spa Francorchamps today #TDF 5,278 Likes, 6 Comments - @teamsky on Instagram: "Some serious horsepower on show at Spa Francorchamps today #TDF "

Nate Brown pikt bergpunt mee Er is een punt te verdienen op de Côte de Sart en die is voor Nathan Brown. Hij heeft nog een punt minder dan zijn ploegmakker en drager van de bolletjestrui Taylor Phinney. © kos.

Zes renners kiezen het ruime sop Met zes zijn ze vandaag in de vlucht van de dag. Met Frederik Backaert (Wanty Groupe Gobert) zit er ook een landgenoot mee vooraan. Nils Politt (Katusha-Alpecin), Adam Hansen (Lotto-Soudal), Romain Hardy (Fortuneo-Oscaro), Nathan Brown (Cannondale-Drapac) en Romain Sicard (Direct Energie) sluiten mee aan in de spits van de koers. Ze hebben een voorgift van zo'n twee minuten.

Sagan: "In goede vorm" Met de lichte helling Côte des Religieuses als finish vandaag behoort ook Peter Sagan tot een van de kanshebbers voor de ritzege. "Lange etappe vandaag door België, Luxemburg en Frankrijk! Ik ben goed in vorm en we zullen ons best doen", plaatste de tweevoudige wereldkampioen op Twitter. Long @letour stage today, through Belgium, Luxembourg and France! I feel in good form and we will try our best pic.twitter.com/PgwFjAsRVe — Peter Sagan (@petosagan) and here comes our @UCI_cycling WorldChampion @petosagan #TDF2017 #BORAhansgrohe pic.twitter.com/YqNYSeF5Q9 — BORA ¿ hansgrohe (@BORAhansgrohe)

Gilbert staat talrijk opgekomen pers te woord Goedemiddag wielerliefhebbers! Vandaag start de Tour voor de tweede etappe in lijn in Verviers. De thuisbasis van niemand minder dan Philippe Gilbert. Aan de start weet de talrijk opgetrommelde pers de weg naar 'Phil' wel te vinden, want de renner van Quick.Step Floors maakt kans op de ritzege in Longwy. Fantastic atmosphere here in Verviers, the hometown of @PhilippeGilbert #TDF2017 pic.twitter.com/fW9poRb9xj — Quick-Step Cycling (@quickstepteam)