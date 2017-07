Goed 150.000 mensen zagen Tourkaravaan door Luik trekken

Door: redactie

2/07/17 Bron: Belga

© ap.

TOUR DE FRANCE Langs de Luikse wegen stonden zondag zowat 150.000 mensen om een glimp op te vangen van de renners in de tweede rit van de Ronde van Frankrijk. Dat maakte de Luikse burgemeester Willy Demeyer, op basis van schattingen van de politie, bekend.

De renners vertrokken rond de middag uit Düsseldorf, doorkruisten een tiental Luikse gemeentes en kwamen na iets meer dan 200 km aan in de provinciehoofdstad. Vooral in Henri-Chapelle (Welkenraedt) en op de Côte d'Olne was langs het parcours een massa volk samengetroept. In Luik zagen zowat 30.000 mensen de renners aankomen.



"De keuze voor de aankomstplaats is verstandig gebeurd", aldus Demeyer. "We hebben een koninklijke sprint gezien zonder valpartij. De stad Luik is nog maar eens onder de aandacht gekomen, dankzij de beelden van France Télévision."



De Ronde vertrekt maandag vanuit Verviers. Ook daar wordt vanaf 9 uur een volkstoeloop verwacht. De reclamekaravaan vertrekt omstreeks 10.15 uur naar Longwy, de renners twee uur later. Het Franse Longwy ligt vlak bij het drielandenpunt België-Luxemburg-Frankrijk.