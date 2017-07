Veel rijstpap en comfy bedden: zo ontvang je als hotel een Tourploeg

Mathieu Goedefroy

Het Tourcircus is gisteren ons land binnengetrokken, met een tweede rit richting Luik. Na de aankomst in de Vurige Stede namen de renners en hun entourage meteen hun intrek in hotels in en rond de stad. Wij gingen intussen zelf een kijkje nemen in het onderkomen van Cannondale en Sunweb: het R Hotel in Remouchamps. Daar keken ze immers al een paar weken uit naar de komst van hun belangrijke gasten. Maar hoe bereid je je als Belgisch hotel voor op het bezoek van een stel professionele wielrenners? Onze videoman ging op onderzoek uit.