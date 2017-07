Dimitri Claeys zwaarste slachtoffer na valpartij: "Ik was kansloos"

Door: redactie

2/07/17 - 20u13 Bron: Belga

© belga.

Dimitri Claeys (Cofidis) was één van de vele renners die de grond raakte bij een massale valpartij op zo'n 30 km van de finish in Luik. Hij reed de wedstrijd nog uit, maar finishte wel op 9:49 van winnaar Marcel Kittel, op een 191ste plaats.

© belga.

De renner liep vooral schaafwonden op over zijn hele lichaam en klaagde ook over pijn aan de linkerelleboog. "Het was een grote valpartij", aldus Claeys na afloop. "Net daarvoor zaten we met de ploeg rond de 40ste positie. Ik voelde het ook aankomen dat er iets zou gebeuren. Met zo'n weer en zo veel nervositeit weet je dat er meer kans is op valpartijen. Ik had net voor die glijpartij nog door de oortjes gewaarschuwd dat we naar voren moesten met de ploeg, in de eerste 20 moesten rijden, en dat gebeurde, maar er werd gevallen vooraan en dan lag ik er bij."



"In de valpartij zelf was ik kansloos", ging hij verder. "Ze vielen voor me, aan 40 à 45 km per uur en ik gleed mee, ik schoof tot op een 'bordure' en raakte die vol met mijn schouder en elleboog. Pijnlijk, maar eigenlijk doet mijn hele linkerzijde pijn: knie, heup, ribben. Het zal een pijnlijk dagje worden maandag, maar we moeten verder. Ik wil naar Parijs"



Claeys kreeg de eerste medische zorgen in de teambus, maar liet uiteindelijk geen radiografie nemen. "Ik heb dat niet gedaan, ik denk niet dat er iets gebroken is", zei hij. "Ik kan mijn elleboog plooien en strekken, maar dat is zeer pijnlijk en doe ik maar aan 20 à 25 procent. Tja, we moeten verder. Stel dat hij gebroken is, dan zien we dat morgen wel. Ik wil graag op die fiets. De kinesist is me nu aan het behandelen. Hopelijk heb ik wel een goede nachtrust en kan ik gewoon starten."