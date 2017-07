Kittel laat tranen vrije loop: "Als ik eerlijk ben draaide het wat in de soep op het eind"

Door: redactie

2/07/17 - 19u51 Bron: Belga

© TDW.

Marcel Kittel heeft zijn tiende zege beet in de Tour de France. De Duitser was na afloop bijzonder emotioneel en liet zijn tranen de vrije loop. "Het was geweldig om een Tourstart te beleven in Duitsland. Het gaf me echt 'goosebumps' en nu ik de eerste rit. Ongelooflijk."

"Intelligent team"

Kittel won de sprint, ook al liep de sprintvoorbereiding niet helemaal zoals gepland. "Als ik eerlijk ben draaide het inderdaad wat in de soep op het eind. Maar ik denk dat het ook het geval was bij de andere teams en niemand zijn plan kon uitvoeren. Nochtans liep tot op 2 km van de finish alles goed, deed mijn team ongelooflijk werk en daarna was het gewoon zaak om terug te vallen op onze ervaring, intelligentie om alsnog een goede sprint uit te voeren. In deze sprint, met deze finish en de tegenwind was het eigenlijk heel goed dat ik pas laat naar voren schoof. Ik ging van wiel op wiel en pakte zo de overwinning. Elke overwinning in de Tour is moeilijk en ik ben zeer trots dat ik kan terugvallen op een intelligent team. Op 500 meter moest ik me zelf een weg banen, maar dat lukte goed en dat voelt geweldig." © TDW.

Op de vraag hoe het komt dat de sprints - ook vorig jaar al in de Tour - zo vaak ongecontroleerd verlopen antwoordde de Duitser als volgt: "Het is iets wat we nog zullen zien in deze Tour", meent hij. "De reden ligt waarschijnlijk in het feit dat we met zo veel sprinters in de Tour zijn. Iedereen werkt hard aan dat treintje en knokt voor zijn positie. Iedereen weet dat het niet zal werken en dan gaan we allemaal over in survival-modus om toch die positie te houden."



"Groen voor Sagan"

Kittel heeft nu ook de groene trui, met 63 punten, Arnaud Démare staat tweede met 38 punten. "Ik ga er voor vechten", ging Kittel verder. "Daarom deed ik vandaag ook mee in de tussensprint, maar ik besef tegelijkertijd dat het niet gemakkelijk wordt. De statistieken zijn wat ze zijn. Peter Sagan won al vijf jaar op rij het groen, terwijl er telkens wel een sprinter was (Cavendish, Greipel en Kittel zelf, red.) die vier ritten won. De puntenverdeling is wat ze is en favoritiseert niet meteen een pure sprinter. Of het moet veranderen? Tja, dat is niet aan mij om te bepalen. De trui is van ASO. Zonder ziekte of uitvallen denk ik dat Peter Sagan in Parijs die trui opnieuw zal dragen."



"Anderen in Longwy"

Kan geel nog voor Kittel? "Ik sta nu op zes seconden en ben daar niet mee bezig. Maandag volgt een aankomst in Longwy, niet meteen op mijn maat. We zullen vanavond overleggen met het team, maar er zijn andere renners in de ploeg die daar goed kunnen finishen. We mikken hier in de eerste plaats op het winnen van ritten. Dat is onze prioriteit." © belga.

Philippe Gilbert (Quick -Step Floors) was bijzonder tevreden."Deze etappe wilden we echt binnen halen", zei hij, "dan is het fijn als je die doelstelling ook bereikt. Als team reden we een sterke wedstrijd. Marcel had zich veel druk opgelegd, wilde graag met de Grand Départ winnen in die eerste rit en brengt dat ook voor elkaar. Dat is super voor hem en onze ploeg. Een goede start is altijd half gewonnen en nu is de druk van de ketel."



Het was Gilbert die zijn ploeg er op wees dat ze waakzaam moesten zijn aan de rotonde waar de grote valpartij gebeurde. "Ik heb gewaarschuwd in de meeting en ook door de oortjes, zeker wel tien keer, dat daar altijd wel gevallen wordt. In elke koers die er passeert, zelfs bij de nieuwelingen en junioren, doen ze dat. Dat wisten we vooraf, maar dan was er toch nog chaos."



Ook Julien Vermote toonde zich na afloop bijzonder blij voor zijn ploegmaat. "Ik ben echt 'content'", zei hij, "want op het einde vreesde ik er een beetje voor of we die koplopers nog wel zouden pakken. Na die valpartij stokte het toch even, maar gelukkig pakte het peloton hen nog terug, want anders heb je onderweg voor niets gewerkt. 190 km op kop, dan wil je graag die zege met de ploeg. Ik ben blij dat we al zo vroeg kunnen juichen, dat pakken ze ons al niet meer af." © afp.

André Greipel sprintte naar een derde plaats in de Tour, na winnaar Marcel Kittel en Frans kampioen Arnaud Démare. "De etappe begon met een ideaal scenario", aldus Greipel. "Er ontstond een kopgroep van vier renners, die slecht een beperkte voorsprong kregen. Thomas De Gendt zette zich meteen op kop van het peloton met Julien Vermote van Quick-Step Floors. Zij kregen vrij snel hulp van andere teams. We hebben het werk dus niet alleen moeten opknappen. Aan het eind moesten we nog een extra inspanning doen, want Offredo en Phinney hadden nog energie in hun tank en bleven lang voorop."



"Als ploeg konden we alles op een lint trekken", ging hij verder, "we zaten goed gepositioneerd. In de laatste kilometer stond er tegenwind en de laatste 200 meter liep de weg licht omhoog. Geen enkele renner had nog een ploegmaat voor zich. Peter Sagan zat te vroeg op kop en hield in, vervolgens deed iedereen dat. 250 meter voor de meet aangaan was te vroeg, dus moest ik wachten. Kittel reed een sterke sprint vandaag, ik ben geklopt op mijn waarde. Dat ik hier meespeelde voor de overwinning is wel hoopgevend voor wat nog komen moet." © belga.