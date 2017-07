Van der Schueren glundert na succesvolle eerste Tourrit in lijn

SW

Hilaire Van der Schueren genoot vandaag volop van de eerste rit in lijn in de Tour de France. Van der Schueren staat met zijn team Wanty-Groupe Gobert voor de eerste keer aan de start van La Grande Boucle en veroverde met de Fransman Yoann Offredo meteen de eerste Prijs van de Strijdlust.

Offredo reed met de Amerikaan Taylor Phinney (Cannondale) tot een kilometer voor de streep aan de leiding in Luik. "Maar ik wist wel dat ze gepakt zouden worden", aldus Van der Schueren. "Maar dan nog was het een fantastische dag voor onze ploeg. Onze sponsors komen hier uit de buurt. Die hadden een groot feest langs het parcours en zagen een van hun renners voorop voorbij rijden. We pakken meteen de Prijs van de Strijdlust en staan dus op het podium. Het uiteindelijke doel is een ritzege."