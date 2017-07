Kittel komt op twee ritzeges van Zabel, Duitsland zesde beste land all-time in de Tour

Bewerkt door:

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) pakte in Luik de tiende ritoverwinning in de Tour uit zijn carrière en komt zo terug tot op twee zeges van Duits recordhouder Erik Zabel. André Greipel, vandaag derde, heeft nog één zege meer dan Kittel en staat op 11 ritzeges in de Tour.

Duitse etappezeges in de Tour de France:



12 ritten: Erik Zabel (1995/2 ritten, 1996/2, 1997/3, 2000/1, 2001/3, 2002/1)



11 ritten: André Greipel (2011, 2012/3, 2013, 2014, 2015/4, 2016/1)



10 ritten: Marcel Kittel (2013/4, 2014/4, 2016/1, 2017/1 na 2 ritten)



8 ritten: Rudi Altig (1962/3, 1964/1, 1966/3, 1969/1)



7 ritten: Jan Ullrich (1996/1, 1997/2, 1998/3 ,2003/1)



6 ritten: Dietrich Thurau (1977/5, 1979/1)



5 ritten: Tony Martin (2011, 2013, 2014/2, 2015)



3 ritten: Olaf Ludwig (1990, 1992, 1993)



2 ritten: Stefan Schumacher (2008/2)



: Jens Voigt (2001, 2006)



: Rolf Gölz (1987, 1988)



: Klaus-Peter Thaler (1977, 1978)



: Rolf Wolfshohl (1967, 1970)



: Otto Weckerling (1937, 1938)



: Erich Bautz (1937/2)



1 rit: Simon Geschke (2015), Heinrich Haussler (2009), Marcus Burghardt (2008), Linus Gerdemann (2007), Matthias Kessler (2006), Marcel Wüst (2000), Jens Heppner (1998), Willi Oberbeck (1938), Heinz Wengler (1937) en Kurt Stöpel (1932). Lees ook

