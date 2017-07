Even paniek: Froome en Bardet op achtervolgen aangewezen na valpartij

Dries Mombert

2/07/17 - 18u21

video Met nog een kleine dertig kilometer te gaan was de opschudding even groot in het Tourpeloton. Na een glijpartij van Christian Knees ging een groot deel van het peloton tegen de vlakte. Topfavorieten Chris Froome en Romain Bardet likten hun wonden en waren plots op achtervolgen aangewezen.