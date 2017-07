Topfavoriet Kittel maakt het helemaal waar en snelt naar sprintzege in Luik

Dries Mombert

2/07/17 - 17u07

© photo news.

Tour de France Marcel Kittel heeft de eerste etappe in lijn van deze Ronde van Frankrijk gewonnen. Op de Quai des Ardennes toonde de renner van Quickstep.Floors zich de snelste na een koninklijke massasprint. Favorieten Chris Froome en Romain Bardet kusten even het asfalt, maar zonder erg. Geraint Thomas vertrekt morgen opnieuw met de gele trui om de schouders.

Met de eerste etappe in lijn van Düsseldorf naar Luik beloofde het van bij de start een hevige strijd te worden voor een plaatsje bij de vlucht van de dag. De verrassing was dan ook groot toen bleek dat het zaakje na een kilometer al beklonken was. Laurent Pichon (Fortuneo), Yoann Offredo (Wanty), Thomas Boudat (Direct Energie) en Taylor Phinney (Cannondale) trokken er samen op uit en het peloton liet de vier rustig begaan. Veel verder dan drie minuten zou het leiderskwartet ook niet wegrijden. Op de eerste klim van de dag (4e cat.) trok Phinney stevig van leer. De Amerikaan graaide bovenaan het enige bergpuntje mee en verzekerde zich na de doorkomst op de tweede helling (eveneens 4e cat.) van een eerste bollentrui.

Glijpartij Froome en Bardet, Kittel met indrukwekkende remonte

In een doorregende etappe zorgden vooral Julien Vermote en Thomas De Gendt voor het tempo in het peloton. Al ging even voorbij het binnentrekken van België het alarm stevig af.



In een natte bocht gleed Sky-knecht Christian Knees onderuit en de Duitser sleepte de meerderheid van het peloton met zich mee . Bij de slachtoffers ook twee grote tenoren: Chris Froome zelf en Romain Bardet.



De twee konden met de steun van onder meer Oliver Naesen vrij snel terugkeren in het peloton dat zich stilaan opmaakte voor een langverwachte massasprint.



Phinney en Offredo pruttelden nog tegen tot onder de vod, maar onder aanvoering van Lotto Soudal werd de sprint op gang getrokken. Daarin leek het lange tijd tussen Sagan en Greipel te gaan, maar in de laatste warrige hectometers kwam Kittel als een duivel uit een doosje op de proppen. De Duitser haalde het met enkele stevige lendenrukken uiteindelijk nog met overmacht, voor Démare en Greipel.