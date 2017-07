Valverde met succes geopereerd: "Het is weinig waarschijnlijk dat hij dit seizoen nog in actie komt"

MH

2/07/17 - 12u57 Bron: Belga

© Kos.

Alejandro Valverde (Movistar) is afgelopen nacht geopereerd aan zijn knie in het universitair ziekenhuis van Düsseldorf. De 37-jarige Spanjaard kwam gisteren zwaar ten val in de openingstijdrit van de Tour en moest de strijd staken.

De operatie aan zijn linkerknie duurde drie uur. Rond vijf uur was hij terug op zijn kamer om te rusten. Dat meldt zijn team. Hij moet nog minstens twee dagen in het ziekenhuis in Düsseldorf verblijven en keert daarna pas opnieuw naar huis in Spanje.



Naast een gebroken knieschijf liep Valverde ook een diepe wonde op aan zijn scheenbeen én een breuk in het sprongbeen (talus), het bot van de enkel dat het scheenbeen met de voet verbindt. "Het is weinig waarschijnlijk dat hij dit seizoen nog in actie komt", stelde Movistar.



Valverde stond in 2015 als derde in het eindklassement op het podium in Parijs. In deze Tour ging hij van start in dienst van Nairo Quintana. Zijn ploegleider Eusebio Unzué was er het hart van in dat de Spanjaard al na enkele kilometers zijn Tour in rook zag opgaan. "Dit is een enorm verlies voor onze ploeg. Alejandro heeft al zo vaak zijn waarde bewezen in de Tour, hij kwam hier in steun van Nairo en is een belangrijke schakel in het team, die we nu verliezen. Dit is een drama voor het team."



Ook kopman Nairo Quintana kon zijn ontgoocheling niet verbergen. "Alejandro is een belangrijke ploegmaat voor mij met wie ik het ook goed kan vinden. Dit valt ons als team heel zwaar."