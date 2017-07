"Iemand een idee hoe ik mijn voet in mijn schoen krijg?": Tony Gallopin likt wonden na baaldag

Manu Henry

2/07/17 - 11u27

© Kos.

Wat een baaldag gisteren voor Tony Gallopin. De renner van Lotto-Soudal kwam in de openingstijdrit ten val en tot overmaat van ramp vernam de Fransman voor de start dat inbrekers hadden toegeslaan in zijn huis in Rambouillet. Ook zijn wagen werd er gestolen.



Gelukkig voor de 29-jarige Gallopin werden er geen breuken geconstateerd, al zijn de gevolgen van de val zichtbaar. Zo stuurde hij vanmorgen een tweet de wereld in met foto's van een flink opgezwollen linkervoet. "Probleem van de dag: hoe krijg ik mijn voet in mijn schoen?", klinkt het. Gallopin doet er alles aan om aan de start te kunnen verschijnen vandaag, meldde zijn team.