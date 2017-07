Ook pechvogel Izagirre moet onder het mes: "Dit is een zware klap voor ons"

MH

2/07/17 - 08u04 Bron: Belga

Ion Izagirre heeft bij zijn valpartij van gisteren in de openingsetappe van de Tour de France in het Duitse Düsseldorf een onstabiele breuk in de wervelkolom opgelopen en moet geopereerd worden. Dat heeft zijn team Bahrain-Merida gisteravond bevestigd in een persbericht.

De 28-jarige Spanjaard, de kopman van Bahrain-Merida in La Grande Boucle, ging net als zijn landgenoot Alejandro Valverde tegen de grond in de tijdrit en moest de strijd staken. Hij knalde op het spekgladde parcours tegen de dranghekkens en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar kwam de breuk aan het licht, de komende dagen zal het team met meer informatie komen.



"Dit is een zware klap voor ons, Ion was onze kopman. Renners en staff zullen de koppen bij mekaar steken om nieuwe uitdagingen te vinden in deze Tour", meldde Bahrain-Merida nog.



Eerder op de avond bleek al dat Valverde bij zijn val een gebroken knieschijf en een breuk in het sprongbeen heeft opgelopen. Hij gaat zaterdagavond of -nacht nog onder het mes en komt dit seizoen in principe niet meer in actie.