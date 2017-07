Vier mannen in top tien tijdrit: is deze vernuftige truc het geheim achter succes Team Sky?

Manu Henry

Vier mannen in de top tien in de openingstijdrit, dan heb je het als Team Sky zijnde prima gedaan. Geraint Thomas zette de snelste tijd neer. Met Kirijenka (derde), Froome (zesde) en Kwiatkowski (achtste) bekleedden er nog drie renners van de Britse ploeg de top tien. Volgens Fred Grappe, analist van FDJ, zouden de tijdritoutfits wel eens een rol kunnen spelen in het succes.

Team Sky heeft met de tijdrit gisteren de ambities meteen kracht bijgezet. De Britse ploeg komt in deze editie van de Tour voor de dag in het wit en de aandachtige kijker onder u merkt iets eigenaardig op aan die outfit. Zo bevinden zich op de schouders en de armen stroken met bolletjes op. Geheel onopvallend, maar deze zouden volgens Fred Grappe een aerodynamisch voordeel kunnen opleveren. De analist van FDJ stelt zelfs dat het de renners van Team Sky een bonus van zo'n 18 tot 25 seconden opleverde in Düsseldorf.



"Je moet nog altijd trappen, hé"

Ritwinnaar Geraint Thomas reageerde op die veronderstelling: "Ik draag de tijdritoutfit en probeer dan zo hard mogelijk te trappen. Net als Froome ben ik een behoorlijk sterke tijdrijder. Kirijenka won het WK al eens en met Kwiatkowski hebben we nog een sterke pion. Ik denk niet dat het aan de uitrusting ligt. Je moet nog altijd trappen, hé."



Ook Nederlands wieleranalist Thijs Zonneveld mengde zich in het debat. Hij betwijfelt of het immers wel toegelaten is om met zulke outfit aan de bak te komen. "Het is volgens het UCI reglement verboden om aerodynamische dingen toe te voegen die niet essentieel zijn", liet Zonneveld optekenen in een tweet.