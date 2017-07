LIVE: De Tour trekt straks België binnen, eerste aanvallers al vertrokken

Dries Mombert

2/07/17 - 12u15

Tour de France Na de tijdrit van gisteren krijgen de renners vandaag een eerste rit in lijn voorgeschoteld. Het peloton trekt zich op gang in Düsseldorf en fietst dan over een dikke 200 kilometer naar Luik. De gele trui van Geraint Thomas (Team Sky) zou vandaag niet in gevaar mogen komen. De best geplaatste sprinter, Marcel Kittel (Quick.Step-Floors), volgt op zestien seconden. De ritwinnaar pakt straks in Luik tien bonificatieseconden.

Opgave Durbridge Het bilan van de slipperige tijdrit is opnieuw wat zwaarder uitgevallen, want na Valverde en Izagirre krijgen we een nieuwe opgave. Luke Durbridge (Orica) ondervindt nog te veel last van zijn zware valpartij en moet er dus noodgedwongen de brui aan geven. © belga.

Vermote neemt het peloton rustig op sleeptouw Terwijl Julien Vermote zich aan de kop van het peloton nestelt, mag de voorsprong van de vier vluchters nog wel even oplopen. De koplopers draaien goed rond en zo is het verschil nu al 3'30".

Phinney pakt eerste bergpuntje Op de Côte de Grafenberg is het even ieder voor zich in de kopgroep. Phinney trekt er op het juiste moment van door en pakt zo het eerste bergpuntje in deze Tour. #TourdeFrance Dusseldorf/liege pic.twitter.com/iYZLhkbny4 — Laurent Budai (@LaurentBudai08) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

De vlucht van de dag lijkt vertrokken Het leiderskwartet laat er geen gras over groeien. Terwijl het peloton nog gezellig aan het keuvelen is, hebben de vier vooraan al na 5 kilometer een voorsprong van anderhalve minuut.