LIVE: De Tour trekt België binnen, leiderskwartet heeft nog twee minuten voorgift

Dries Mombert

2/07/17 - 15u12

Tour de France Na de tijdrit van gisteren krijgen de renners vandaag een eerste rit in lijn voorgeschoteld. Het peloton trekt zich op gang in Düsseldorf en fietst dan over een dikke 200 kilometer naar Luik. De gele trui van Geraint Thomas (Team Sky) zou vandaag niet in gevaar mogen komen. De best geplaatste sprinter, Marcel Kittel (Quick.Step-Floors), volgt op zestien seconden. De ritwinnaar pakt straks in Luik tien bonificatieseconden.

Na de kasseitjes in de binnenstad van Aken trekken de renners zoetjes aan naar onze landsgrenzen. De regen lijkt de aanwezige supporters langs de weg alvast niet veel te kunnen deren. Ex-Tourwinnaar Cadel Evans ondervindt het aan den lijve... ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ What else? #TDF2017 pic.twitter.com/ZteqthmLW4 — Le Tour de France (@LeTour) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017 The tour arrives in Belgium....first thing I 'have' to do, some sport...'affond' ¿¿ #TDF2107 — Cadel Evans (@CadelOfficial) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Ongewijzigde situatie Terwijl we de vier vluchters even aan u voorstelden, is de wedstrijdsituatie onveranderd gebleven. Het kwartet vooraan heeft bij het binnenrijden van Aken nog steeds een dikke twee minuten voorsprong. Nog 55 kilometer tot Luik.

Taylor Phinney Taylor Phinney is veruit de bekendste naam vooraan. De Amerikaan zoekt al twee jaar naar zijn beste benen na een zware blesure in het Amerikaans kampioenschap op de weg.



De nog steeds maar 27-jarige renner van Cannondale Drapac heeft de wielersport wel in de genen zitten. In 1986 en 1987 won zijn vader telkens één etappe in de Tour. Mama Connie Carpenter behaalde dan weer een gouden medaille in de wegrit op de Olympische Spelen van 1984. © getty.

Thomas Boudat Met Thomas Boudat rijdt er vooraan ook een gewezen wereldkampioen rond. De 23-jarige renner van Direct Energie werd aan de zijde van Bryan Coquard wereldkampioen ploegkoers en probeert het nu dus ook een eerste keer in de Tour. © afp.

Laurent Pichon Ook Laurent Pichon beleeft op dertigjarige leeftijd zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk. De Fransman van Fortuneo gaat al ettelijke jaren mee in het peloton en behaalde als meeste noemenswaardige overwinning een etappezege in de Ronde van Romandië in 2010. © afp.

Yoann Offredo Opvallend feit: alle renners uit het leiderskwartert vieren dit jaar hun debuut in de Tour. In het geval van Offredo is dit toch wel verrassend, want de 30-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert reed tot voor dit seizoen acht jaar in Franse loondienst bij FDJ. © photo news.

Bevoorrading Het peloton komt aan de bevoorradingszone voorbij en werkt rustig enkele happen naar binnen. De voorsprong blijft schommelen op een dikke twee minuten. Nog 85 kilometer te gaan. #TDF2017 We've got a birthday boy in our @LeTour team! @jurgenroelandts turns 32! Happy birthday Jürgen! ¿¿ pic.twitter.com/u2JWyYVHc0 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Drie kilometer rechttoe rechtaan Halverwege deze etappe kunnen we al even vooruitblikken naar de finale. De renners gaan vanaf drie kilometer voor de aankomst rechttoe rechtaan naar de meet.



We krijgen dus hoogstwaarschijnlijk een koninklijke massasprint in Luik met een hele waslijst aan favorieten. Staan met stip genoteerd: Kittel, Greipel, Démare, Kristoff, Cavendish, Sagan, Colbrelli, Bouhanni, Matthews en Groenewegen. © afp.

Kletsnatte wegen naar Aken De regen blijft intussen neergutsen op het parcours. Een ijzeren wielerwet stelt dan dat het voor veel renners zaak wordt om zich goed warm te houden en op tijd en stond wat eten naar binnen te werken.

Kristoff is de beste in het peloton Het treintje van Katusha dendert op de tussensprint af en Alexander Kristoff ontgoochelt zijn ploegmaats niet. De Noor haalt het in een uitgeregend sprintje voor Colbrelli en Matthews. Wereldkampioen Sagan sprokkelt 'maar' 7 punten. Au premier sprint intermédiaire @ArnaudDemare a gardé la roue de ses principaux adversaires ¿¿¿¿¿¿ #TDF2017 pic.twitter.com/Ryf1y8Pz8u — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Boudat droogt Phinney en Pichon af Boudat mag 20 punten voor de groene trui op zijn conto bijschrijven. De jonge Fransman is Taylor Phinney net iets te vlug af. In het peloton maken de sprintersploegen zich klaar om de rest van de buit te verdelen.

Straks eerste tussensprint Terwijl het stevig begint te miezeren, maken de renners zich stilaan op voor de eerste tussensprint. Eentje die wel eens bepalend zou kunnen zijn voor wie straks in Luik de groene trui ambieert.

Jan Ullrich dan toch in de Tour De enige Duitse Tourwinnaar uit de geschiedenis is dan toch in de Tour gesignaleerd. Ullrich zou uitgenodigd zijn door de burgemeester van Korschenbroich en lijkt daar ook het gezelschap gekregen te hebben van ene Michael Rasmussen. Catching up on the past with the great Jan Ullrich #TDF2017 #Tourdefrance #ekstrabladet #Kraftwerk #greatbattle pic.twitter.com/ccicFpa507 — Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

80 kilometer ver, voorsprong slinkt De toegift voor de koplopers heeft een duikje genomen. De drie minuten zijn gereduceerd tot 2'20", al lijkt alles voorlopig rustig zijn gangetje te gaan. © afp.

Valverde intussen met succes geopereerd De grote pechvogel van gisteren ging deze ochtend in het universitair ziekenhuis van Düsseldorf meteen onder het mes. Naast een gebroken knieschijf liep Valverde ook een diepe wonde op aan zijn scheenbeen én een breuk in het sprongbeen, het bot aan de enkel dat het scheenbeen met de voet verbindt. "Het is weinig waarschijnlijk dat hij dit seizoen nog in actie komt", stelde Movistar. Esta noche me han operado la fractura de rótula en el Hospital Universitario de Düsseldorf. Todo ha ido bien. Gracias a todos por estar ahí pic.twitter.com/Ks2uNKCVUp — alejandro valverde (@alejanvalverde)

Snelle eerste rit in lijn Met een gemiddelde snelheid van 44,6 kilometer per uur zijn we aan een snelle eerste rit in lijn bezig. De renners liggen iets voor op het snelst uitgerekende wedstrijd schema, Luik nadert dus met rasse schreden.

Status quo vooraan, pech Kittel Veel wijziging in het koersverloop valt voorlopig niet te noteren. De voorsprong van de koplopers blijft rond de drie minuten schommelen, terwijl Thomas De Gendt en Julien Vermote het peloton mennen. Marcel Kittel stond even aan de kant met een lekke band, maar de topfavoriet voor vandaag kon makkelijk weer bij het peloton aanpikken. Puncture for @marcelkittel, but after a fast change he's on his way back to the peloton. #TDF2017 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017 "De eerste sprint is de belangrijkste sprint van de Tour en liefst doe je het dan al meteen goed. Als je treintje meteen op het juiste spoor zit, zien ook de andere teams dat. Het bepaalt een beetje de hiërarchie voor de Tour en dat is van belang voor de sprints die daarna nog volgen. Dan krijg je de volgende keer dat tikkeltje meer ruimte en dat maakt op het eind soms het verschil. En natuurlijk geeft het ook vertrouwen als je bij de eerste sprint er al bonk op zit." Jürgen Roelandts

Opgave Durbridge Het bilan van de slipperige tijdrit is opnieuw wat zwaarder uitgevallen, want na Valverde en Izagirre krijgen we een nieuwe opgave. Luke Durbridge (Orica) ondervindt nog te veel last van zijn zware valpartij en moet er dus noodgedwongen de brui aan geven. © belga.

Vermote neemt het peloton rustig op sleeptouw Terwijl Julien Vermote zich aan de kop van het peloton nestelt, mag de voorsprong van de vier vluchters nog wel even oplopen. De koplopers draaien goed rond en zo is het verschil nu al 3'30".

Phinney pakt eerste bergpuntje Op de Côte de Grafenberg is het even ieder voor zich in de kopgroep. Phinney trekt er op het juiste moment van door en pakt zo het eerste bergpuntje in deze Tour. #TourdeFrance Dusseldorf/liege pic.twitter.com/iYZLhkbny4 — Laurent Budai (@LaurentBudai08) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

De vlucht van de dag lijkt vertrokken Het leiderskwartet laat er geen gras over groeien. Terwijl het peloton nog gezellig aan het keuvelen is, hebben de vier vooraan al na 5 kilometer een voorsprong van anderhalve minuut.