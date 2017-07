Gilbert ging voluit in de tijdrit, maar: "Na elke bocht dacht ik: 'dju, dat kon sneller'"

Joeri De Knop in Düsseldorf

1/07/17 - 21u22

getty.

Een halve minuut. Meer moest Philippe Gilbert (Quick.Step Floors, 34) in een doorweekt Düsseldorf niet toegeven op Geraint Thomas. "Prima tijdrit in verhouding met het voorbereidende werk dat ik ervoor heb geleverd", vond hij.

"Ik reed de voorbije maanden nauwelijks met mijn tijdritfiets. En als ik het dan toch eens deed, trainde ik niet specifiek. Dat was een bewuste keuze. Toch maak ik er altijd een erezaak van om in zo'n tijdrit à fond te gaan. Je weet immers nooit. Maandag, in Longwy, wacht me een aankomst die me ligt. En wie weet beland ik volgende week wel ergens in een goeie vlucht, waarin ik de beste geklasseerde renner ben. Zoals Greg Van Avermaet, vorig jaar. En Thomas Voeckler al een paar keer in het verleden. Dan kan er misschien iets moois (geel, red.) inzitten."



Verraderlijk glad, vond Gilbert het anders wel. Vooral het bochtige, technische deel van het traject in en om de Altstadt lag er gevaarlijk bij. "Moeilijk inschatten of je daar risico's moest nemen of niet. Zelf ging ik redelijk hard. (lacht) En toch had ik na elke bocht zoiets van 'merde, dat kon sneller'. Maar als je één kilometer per uur sneller ging, was de kans groot dat je er bijlag. Veel tijdwinst boekte je er ook niet mee. Ik vond het alvast niet de moeite, omdat ik toch niet zou winnen. Enkele grote namen gingen er wél over de limiet, met alle gevolgen vandien. Vooral de crash van Valverde zag er niet mooi uit. Net voor die bewuste bocht blies de wind vol in de rug en kwam je met 65 km/u van de brug gereden. Ik remde. Valverde deed dat zichtbaar niet."