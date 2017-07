Jürgen Roelandts: "Tim moet écht wel een supertijdrit hebben gereden"

Joeri De Knop

1/07/17 - 21u17

Jürgen Roelandts © photo news.

De Belgische renners konden geen rol van betekenis spelen in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk. Julien Vermote en Jürgen Roelandts doen het verhaal van hun Tourdag.

Kwiek en gedecideerd schoot hij het startpodium af, Julien Vermote (Quick.Step Floors, 27). "Ik voelde me goed en had meteen het juiste ritme beet. Op het lange, rechte stuk langs de boorden van de Rijn kon ik dat tempo makkelijk aanhouden. Ik reed behoorlijk hard, maar toch nog enigszins op reserve." Op het natte en glibberige technische stuk luidde bij de West-Vlaming een paar keer de alarmbel. "Ik gleed weg. In een valpartij had ik weinig zin, dus nam ik bewust geen risico's meer in die gevaarlijke bochten, liet ik mijn verstand de bovenhand halen en reed ik mijn tijdrit verder 'op safe'. Op het lange stuk terug richting finish kon ik trouwens niet veel tijd meer goedmaken." Vermote weet wat hem morgen in de etappe naar Luik te doen staat. "Werken voor Kittel. Ik ben er klaar voor. Het zou mooi zijn mocht Marcel meteen kunnen scoren. Dat zou de druk meteen wegnemen." (JDK)

Jürgen Roelandts (85ste op 1.00): "Tim moet écht wel een supertijdrit hebben gereden"

Ook Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal, 31) nam een stevige start in Düsseldorf. "Maar de tijdrit was me net iets te lang. Ploegmaat Tim Wellens had een mooie referentietijd neergezet. Daar stemde ik mezelf op af. Ik hield lang gelijke tred met hem, lag op een bepaald moment zelfs een seconde of twee voor. Maar plots deed ik er vijf minder goed. En voelde ik dat ik niet meer kon versnellen. (lacht) Tim moet écht wel een supertijdrit hebben gereden." Het sein voor Roelandts om het in de laatste vijf, zes kilometer te laten lopen en op reserve te fietsen. «Met de sprint van morgen in het achterhoofd. Niet omdat ik het zo gevaarlijk vond. Ik ben nergens weggegleden, nam de bochten zoals het moest. Je gaat er zelf zo snel door als je wilt, natuurlijk. Maar als je ze goed kent, is het geen probleem." (JDK)