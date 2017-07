Van een pechdag gesproken: Gallopin ging stevig tegen de grond én kreeg inbrekers over de vloer

Door: redactie

1/07/17 - 21u25

Gallopin verloor zijn evenwicht op de witte lijn. © kos.

video Tony Gallopin kende geen al te beste dag in de Tour de France. De Fransman van Lotto Soudal viel niet alleen in de tijdrit -er werden gelukkig geen breuken vastgesteld- hij kreeg voor de start ook te horen dat inbrekers hadden toegeslaan in zijn huis in Rambouillet en dat zijn auto gestolen werd.